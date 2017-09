Uno Nordkorea umschifft Sanktionen - und scheffelt Hunderte Millionen

Wie soll die internationale Gemeinschaft mit dem wachsenden Risiko einer nuklearen Bewaffnung Nordkoreas umgehen? Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte zuletzt im Interview mit der BBC eine "globale Reaktion" auf das "unverantwortliche Verhalten" des Regimes von Diktator Kim Jong Un.

Doch militärische Maßnahmen hätten katastrophale Folgen mit vermutlich hunderttausenden Toten auf beiden Seiten der innerkoreanischen Grenze. Daher bleiben nur Sanktionen. Die bestehenden Strafmaßnahmen gegen das isolierte Land zeigen allerdings bisher nur wenig Wirkung. Ein aktueller Uno-Bericht belegt, warum: Pjöngjang ignoriert die verhängten Sanktionen im großen Stil.

Nordkorea umgehe weiterhin das Waffenembargo, die Finanzsanktionen sowie die strikten Strafmaßnahmen in weiteren Bereichen, heißt es in dem am Wochenende vorgelegten Papier von Uno-Experten. Je mehr Sanktionen verhängt würden, desto zahlreicher seien auch die Umgehungen.

Das Land exportiere weiterhin "praktisch alle von den Uno-Resolutionen betroffenen Produkte". Pjöngjang umgehe zudem die finanziellen Sanktionen durch Agenten im Ausland, die im Namen "nationaler Einheiten" Finanztransaktionen vornehmen würden. Dies habe Nordkorea im Untersuchungszeitraum von Februar bis August dieses Jahres mindestens 270 Millionen Dollar (224 Millionen Euro) eingebracht.

90 Prozent der nordkoreanischen Exporte gehen nach China. Aber auch Indien, Malaysia und Sri Lanka finden sich auf der Liste. Peking war in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen worden, sich nicht vollständig an die Uno-Resolutionen gegen Nordkorea zu halten. Zuletzt versicherte Peking jedoch mehrfach die vollständige Einhaltung. Die USA hatten gefordert, die Ölversorgung Nordkoreas durch China zu stoppen. Diese macht einen großen Teil der Energieversorgung des bitterarmen Landes aus.

Erhebliche Fortschritte beim Waffenbau

Peter Hayes vom Thinktank Nautilus in Berkeley, USA, geht allerdings davon aus, dass China dieser Aufforderung nicht nachkommen wird. Schließlich sei der Energiesektor eines der wichtigsten Druckmittel, die Peking gegenüber Pjöngjang habe. Zudem könne Nordkorea einen Lieferstopp ohnehin über einen gewissen Zeitraum ausgleichen. (Das komplette Interview mit Hayes lesen Sie hier.)

Trotz der "striktesten gezielten Sanktionspolitik in der Geschichte der Vereinten Nationen" habe Nordkorea im Untersuchungszeitraum "erhebliche Fortschritte im Bereich von Massenvernichtungswaffen gemacht", heißt es in dem Uno-Bericht weiter. 2017 habe Pjöngjang 14 Raketentests vornehmen können, davon zwei Interkontinentalraketentests.

Der Bericht wurde noch vor dem Abschuss einer nordkoreanischen Rakete Mitte August über Japan hinweg sowie dem Atomtest Anfang September fertiggestellt.