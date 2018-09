Gipfel von Nord- und Südkorea in Pjöngjang Ein bisschen Abrüstung, ein bisschen Frieden

Der Kuchen der Wiedervereinigung ist klebrig und sehr süß. Er besteht aus vielen Teigstückchen, gebraten in Öl, dann in Maissirup getränkt. Lee Ae Ran hat ihn erfunden. Sie betreibt in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ein Restaurant, in dem sie nordkoreanische Spezialitäten anbietet. Die Gäste essen etwa kalte Pjöngjanger Nudelsuppe oder eben diesen Kuchen.

Lee, 54, sagt, sie möchte die Menschen zusammenbringen in ihrem Lokal. Die Angestellten sind alle Flüchtlinge aus dem Norden, so wie sie selbst. Sie floh 1997 vor dem kommunistischen Regime.

Seither lehnt sie jede Annäherung Südkoreas an das Regime im Norden strikt ab. Sie rechnet sich dem rechtskonservativen Spektrum zu - Versöhnung am Esstisch: ja. Händeschütteln auf politischer Ebene: nein. Das Gipfeltreffen zwischen den Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, das am Dienstag beginnt, hält sie für falsch. Im Norden verhungerten die Menschen, Kim müsse erst einmal die Lage seines Volkes verbessern. Ihre Stimme wird laut, wenn sie sagt: Seoul bewege sich zu sehr auf Pjöngjang zu.

Der südkoreanische Staatschef aber sieht die Annäherung, die er entschlossen vorantreibt, als seine "Pflicht als Präsident" an. So hat es einer seiner Berater formuliert. Moon hat Kim in diesem Jahr bereits zweimal getroffen, zuletzt im April im Grenzort Panmunjom. Selbst Korea-Experten sind überrascht von dem Tempo, mit dem Moon seine Entspannungspolitik vorantreibt. Vergangene Woche wurde ein Verbindungsbüro an der Ländergrenze eröffnet, beide Staaten können sich nun ständig austauschen.

Mit Popstars zu mehr Harmonie

Nach Pjöngjang reist Moon mit einer 200-köpfigen Delegation, darunter sind mächtige Wirtschaftsbosse wie die Vize-Chefs von Samsung und Hyundai. Das zeigt auch, dass sich Seoul von der weiteren Annäherung stärkere wirtschaftliche Verbindungen erhofft. Auch K-Pop-Stars sind dabei, die laut Moons Stabschef Im Jong Seok mit ihrer harmonischen Musik dazu beitragen können, dass die Beziehungen beider Staaten "in diesem Herbst besonders gut gedeihen".

"Frieden, eine neue Zukunft", so lautet das Motto des dreitägigen Gipfels, der auch deshalb bedeutend ist, weil es das erste Mal seit elf Jahren ist, dass ein südkoreanisches Staatsoberhaupt nach Pjöngjang reist.

Noch immer befinden sich Nord- und Südkorea formell im Kriegszustand, seit der blutige Konflikt zwischen den Ländern vor 65 Jahren mit einem Waffenstillstand endete. Bis Ende des Jahres soll es eine Friedenserklärung geben, und Moon will bei seinem Besuch in Pjöngjang in diesem Punkt entscheidende Fortschritte machen.

Kim Jong Un ließ sich seinerseits vor einigen Wochen von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA gar mit den Worten zitiere, die koreanische Halbinsel solle zu einer "Wiege des Friedens ohne Atomwaffen" werden.

Die Frage der Atomwaffen aber ist genau jene, die das Gipfeltreffen so heikel macht - und zugleich den Druck auf Moon erhöht. Denn die atomare Abrüstung ist das entscheidende Thema für den südkoreanischen Verbündeten USA. Die Gespräche darüber stockten zuletzt.

Verrät Kim Details zum Atomwaffenprogramm?

Zwar hatte Kim bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur - das viele eher als Show werteten - in die atomare Abrüstung seines Landes eingewilligt. Doch ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden nicht ausgearbeitet.

Nordkorea warf den USA im Juli nach einem Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo vor, "einseitige und gangsterähnliche Forderungen zu stellen". Ein weiterer Besuch Pompeos wurde abgesagt, weil es "keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gebe.

Pjöngjang betont, es habe ein Atomtestgelände und eine Anlage für Raketenantriebe abgerissen. US-Geheimdienste aber glauben, dass das Regime sein Atomwaffenprogramm heimlich fortführt. Auch die Atombehörde der Vereinten Nationen (IAEA) erklärte, das Nuklearprogramm laufe weiter.

Moon steht jetzt unter Druck, bei dem Gipfel beim Thema Denuklearisierung konkrete Fortschritte zu erreichen. Zudem will er die Diplomatie wieder beleben und beiden Seiten Zugeständnisse abtrotzen. "Mutige Entscheidungen" müssten Pjöngjang und Washington nun treffen, sagte er vergangene Woche bei einer Kabinettssitzung. "Beide Länder müssen ihr tiefes Misstrauen überwinden."

US-amerikanische und südkoreanische Experten vermuten, dass Moon Kim dazu drängen wird, Details zu seinem Atom- und Raketenprogramms zu offenbaren - was die Führung in Pjöngjang bislang immer vermieden hat.

Immerhin nannte Nordkoreas Machthaber Anfang September erstmals eine Zeitplan: Bis Anfang 2022 - also bis zum Ende von Trumps erster Amtszeit - wolle er atomar abrüsten.

Auch der Ton zwischen Washington und Pjöngjang wurde zuletzt wieder besser. Offenbar bereiten Kim und Trump ein zweites Spitzentreffen vor. Darum hatte Kim in einem "warmherzigen und positiven" Brief gebeten, so die Trump-Regierung. Der US-Präsident brüstete sich daraufhin bei Twitter, dass Kim einen "unerschütterlichen Glauben" an ihn habe. "Danke an den Vorsitzenden Kim. Wir bekommen das zusammen hin."

Kim Jong Un of North Korea proclaims “unwavering faith in President Trump.” Thank you to Chairman Kim. We will get it done together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. September 2018

Doch so wie die Restaurantbesitzerin Lee sind auch jüngere Menschen in Seoul skeptisch gegenüber den Absichten von Kim. Viele befürworten eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden koreanischen Staaten - aber über Wiedervereinigung sprechen sie ungern.

"Sein Vater hat auch immer so getan, als ob er Frieden will", meint etwa Choi Eena, 27, über Kim Jong Un. Sie sitzt mit ihrer Freundin in einem Café im Seouler Stadtteil Itaewon. "Aber am Ende wollte er nur Geld, Nahrungsmittel oder Öl. Das wird dieses Mal nicht anders sein."