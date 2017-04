Nordkoreas Atomprogramm "Krieg ist eben auch eine sehr schlechte Option"

Zur Person ddp images/ Newscom Victor Cha, 58, war unter Präsident George W. Bush Asien-Direktor im Nationalen Sicherheitsrat, nahm als stellvertretender Delegationsleiter an den Sechs-Parteien-Gesprächen um Pjöngjangs Nuklearprogramm teil und ist Autor des maßgeblichen Nordkorea-Buches "The Impossible State".

SPIEGEL ONLINE: Wen halten Sie für den Unberechenbareren unter den beiden Hauptakteuren der Krise um Nordkoreas Atomprogramm –- Diktator Kim Jong Un oder US-Präsident Trump?

Cha: Nordkoreas Führung ist sehr berechenbar. Sie wird weiterhin provozieren, vor allem in den Wochen, die bis zur Präsidentschaftswahl in Südkorea am 9. Mai vor uns liegen. Wir haben Daten aus den vergangenen Jahrzehnten analysiert und festgestellt, dass Nordkorea vor und nach südkoreanischen Wahlen immer militärische Zeichen setzte. Unter Kim Jong Un hat sich dieses "Fenster der Provokation" auf ein bis zwei Wochen um den Wahltermin herum verengt. Ich rechne damit, dass das auch diesmal so sein wird – - die kritische Periode beginnt um den 25. April, dem Gründungsfeiertag der nordkoreanischen Armee.

SPIEGEL ONLINE: Und Donald Trump?

Cha: Die neue Administration geht das Nordkorea-Problem anders an als die Regierungen zuvor. Aber ich erwarte nicht, dass es zu einem Angriff kommt. Trump sucht diese Auseinandersetzung nicht. Seine Strategie besteht im Augenblick darin, maximalen Druck auf China auszuüben, damit China seinerseits Nordkorea unter Druck setzt. Das wiederum fällt zusammen mit Chinas intensivem Wunsch, ein gutes Verhältnis zur neuen US-Regierung aufzubauen. Wenn Trump in seinen Tweets davon spricht, er würde die Nordkorea-Krise im Notfall auch ohne China lösen, dann heißt das nicht, dass er eine militärische Lösung sucht. Er will den Druck auf China erhöhen.

SPIEGEL ONLINE: Die USA und China könnten sich in der Nordkorea-Frage also auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

