Verhandlungen mit Nordkorea China pocht auf Mitsprache

Drei wichtige Unterschriften besiegelten vor fast 65 Jahren das Waffenstillstandsabkommen auf der koreanischen Halbinsel. Die USA als Vertreter der Vereinten Nationen, Nordkorea und China unterschrieben das Papier - der damalige südkoreanische Präsident Syngman Rhee verweigerte die Signatur, akzeptierte die Vereinbarungen aber. Nun wird wieder um Frieden zwischen Nord- und Südkorea gerungen, doch eine Partei hat Sorge, dabei nicht mehr in der ersten Reihe zu sitzen: China, Nordkoreas wichtigster Verbündeter.

Die südkoreanische Führung ist offenbar nicht besonders erpicht darauf, Vertreter aus Peking an den Verhandlungen zur nuklearen Abrüstung und einem etwaigen Friedensvertrag teilnehmen zu lassen. In der gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In heißt es, diese könnten zu viert - zwischen Süd- und Nordkorea, USA und China - stattfinden, oder auch zu dritt. In diesem Fall wäre Peking tatsächlich außen vor.

Um dem vorzubeugen, schickte die chinesische Regierung nur Tage nach dem historischen Gipfel zwischen Kim und Moon ebenfalls einen hochrangigen Vertreter nach Pjöngjang. Außenminister Wang Yi ließ am Mittwoch wissen, dass China einen engeren Kontakt zu Nordkorea suche und weiter eine "positive Rolle" bei der Suche nach einer Lösung des Konfliktes spielen wolle. Peking habe volles Verständnis für die Sicherheitsbedenken Nordkoreas - das sich ohne Atomwaffen bislang schutzlos gegenüber den USA sah - und sichere seine volle Unterstützung zu.

Bonnie Glaser vom Centre for Strategic and International Studies in Washington sagte der "South China Morning Post", für Peking sei es inakzeptabel, aus dem Friedensprozess ausgeschlossen zu werden. "Die Chinesen wollen sicherstellen, dass sie mit am Tisch sitzen und den Prozess beeinflussen können", so Glaser. Deshalb sei nun auch Wang nach Pjöngjang geschickt worden. "Er will dort herausfinden, wie die Vorbereitungen zu dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump laufen."

Drei Optionen: Panmunjom, Singapur, Mongolei

Die Details dazu sind noch nicht endgültig geklärt. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni soll es so weit sein, doch der genaue Ort für die historischen Gespräche steht bislang nicht fest. Trump selbst hatte Panmunjom in der entmilitarisierten Zone vorgeschlagen, wo ein Treffen auf beiden Seiten der streng gesicherten Grenze stattfinden könnte.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. April 2018

Dort hatten sich auch schon Moon und Kim getroffen. Dem US-Sender CNN zufolge soll Trump von den historischen Bildern der beiden an der Grenze so beeindruckt gewesen sein, dass er den Ort nun selbst favorisiere. Reportern sagte er am Montag: "Ich mag es einfach. Wenn alles so läuft wie geplant, könnte es gleich eine große Feier dort geben, nicht in einem anderen Land."

Seine Berater allerdings favorisieren eine Lösung jenseits der entmilitarisierten Zone. Im Gespräch sind vor allem Singapur und Ulan Bator, Hauptstadt der Mongolei. Beide haben diplomatische Verbindungen sowohl zu Washington als auch zu Pjöngjang. Ulan Bator hätte zudem den Vorteil, dass es relativ dicht an Nordkorea liegt. Das würde Kim eine Anreise mit seiner gepanzerten Privatbahn möglich machen - so wie er es auch schon für seinen Besuch in Peking im März vorgezogen hatte.

Truppenstationierung unabhängig vom Friedensvertrag

Ein weiteres Thema, über das derzeit angesichts des Friedensprozesses diskutiert wird, ist die Zukunft des US-Militärs in Südkorea. Derzeit sind etwa 28.500 Soldaten dort stationiert, regelmäßig finden gemeinsame Übungen statt. Nach Informationen aus Südkorea ist der Norden von seiner Position, den US-Truppenabzug als Vorbedingung für Friedensgespräche zu stellen, abgerückt.

Die Stationierung sei ein Thema zwischen Südkorea und den USA, sagte der Sprecher des südkoreanischen Präsidialamtes, Kim Eui Kyeom. "Sie hat nichts zu tun mit der Unterzeichnung von Friedensverträgen." Der Sprecher reagierte damit auf einen Gastbeitrag des Präsidentenberaters Moon Chung In, wonach es schwierig werden dürfte, die Präsenz von US-Soldaten in Südkorea zu rechtfertigen, wenn Nord- und Südkorea einmal einen Friedensvertrag unterzeichnet hätten.

Soweit ist es ohnehin noch lange nicht. Als nächster Programmpunkt steht ein Dreiertreffen zwischen dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe, Chinas Premier Li Keqiang und dem südkoreanischen Präsidenten Moon an. Moon will dabei von seinem Treffen mit Kim berichten.