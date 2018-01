Erstes Treffen seit zwei Jahren Süd- und Nordkorea verständigen sich auf Militärgespräche

Süd- und Nordkorea haben bei ihrem ersten Treffen seit zwei Jahren die Aufnahme von Militärgesprächen vereinbart. In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten die Nachbarländer, sie wollten die "aktuellen militärischen Spannungen entschärfen".

Nordkorea kündigte bei den Gesprächen seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen an. In der gemeinsamen Mitteilung hieß es, Pjöngjang werde eine Delegation aus Athleten, Fans, Künstlern, Zuschauern, einem Taekwondo-Team und Journalisten entsenden.

Südkorea verpflichtete sich demnach, der Delegation die "nötigen Annehmlichkeiten und Einrichtungen" zur Verfügung zu stellen. Die Gespräche zwischen ranghohen Regierungsvertretern fanden in der demilitarisierten Zone statt.

Nordkorea - Die Chronik des Konflikts

Die Annäherung beider Seiten folgt auf Monate, in denen sich der Konflikt auf der seit Jahrzehnten geteilten Halbinsel gefährlich zugespitzt hatte. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un versetzte die internationale Gemeinschaft mit Raketentests und dem bislang gewaltigsten Atomtest in Aufregung. Er verstieß damit gegen Resolutionen der Vereinten Nationen.

Zudem lieferte sich Kim einen verbalen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump, der wiederum Nordkorea mit der völligen Zerstörung drohte. All dies löste international die Sorge vor einem Atomkrieg aus.