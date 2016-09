Nuklearwaffen Uno-Atombehörde verurteilt Nordkoreas Atomtest

Die Atomsicherheitsbehörde der Uno (IAEA) hat den Atomwaffentest Nordkoreas vom frühen Freitagmorgen als "klaren Verstoß gegen zahlreiche Resolutionen des Uno-Sicherheitsrats" verurteilt. Der Waffentest sei eine Missachtung wiederholter Appelle der internationalen Staatengemeinschaft. Der Vorgang sei zutiefst besorgniserregend und bedauerlich, sagte IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano.

Sollte der Dialog der fünf Atommächte und Nordkoreas über ein Ende des nordkoreanischen Atomprogrammswieder in Gang kommen, sei die IAEA bereit, den Ausstieg des Landes aus der Nuklearwaffentechnik mit Kontrollen zu begleiten.

Zuvor hatten bereits Südkorea und Japan sowie alle fünf ständigen Mitglieder des Uno-Sicherheitsrats den fünften Atomtest aufs Schärfste verurteilt und weiter Sanktionen angekündigt. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte den Akt. In einer Mitteilung der EU hieß es, der Test sei eine ernste Bedrohung für den Frieden. Die Bundesregierung bestellte den nordkoreanischen Botschafter ein und nannte den Test eine Provokation.

Das vom Diktator Kim Jong Un regierte Nordkorea hatte in den frühen Morgenstunden des Freitags nach eigenen Angaben eine Atombombe gezündet. Weltweit wurden von Erdbebenwarten die für eine Atomexplosion charakteristischen Erdstöße registriert.

Laut der deutschen Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover war die Detonation deutlich heftiger als beim vierten nordkoreanischen Atomtest im Januar. Die deutschen Experten gehen von einer Sprengkraft äquivalent zu 35 Kilotonnen TNT-Sprengstoff aus. Der Waffentest wird auch als politisches Signal ans In- und Ausland gewertet. Er wurde am 68. Jahrestag der Staatsgründung Nordkoreas durchgeführt.