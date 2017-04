Nordkorea Uno-Sicherheitsrat verurteilt jüngsten Raketentest

Der Uno-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas nun doch scharf verurteilt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hieß es, die Mitglieder des Gremiums behielten sich "weitere bedeutende Maßnahmen inklusive Sanktionen" vor. Sie hätten sich darauf geeinigt, die Situation weiter eingehend zu beobachten.

Zuvor hatte es Unstimmigkeiten darüber gegeben, warum die Erklärung nicht schon früher veröffentlicht worden ist. Russland hatte von seinem Veto-Recht Gebrauch gemacht, weil sich der Wortlaut des von der US-Delegation eingebrachten Entwurfs sich von früheren Erklärungen des Sicherheitsrats zu nordkoreanischen Raketentests unterschieden habe. Insbesondere habe der Aufruf zu einer Lösung des Konflikts "durch Dialog" gefehlt. Die USA, die derzeit dem Sicherheitsrat vorsitzen, hatten die Erklärung aufgesetzt. Der russische UN-Botschafter Petr Iljitschew warf der US-Delegation vor, sie habe den Beschluss "abrupt" durch den Sicherheitsrat bringen wollen.

Der neue Beschluss wurde der Beschluss von den 15 Mitgliedern des Gremiums einstimmig gefasst. Das Verhalten der nordkoreanischen Führung sei "destabilisierend", heißt es darin. Durch die "illegalen Aktivitäten" Nordkoreas beim Test von Raketen und Atomwaffen würden "die Spannungen in der Region und darüber hinaus erheblich verstärkt".

Nordkorea hatte am Sonntagmorgen eine Rakete abgeschossen. Nach Angaben der USA und Südkoreas explodierte die Rakete aber unmittelbar nach dem Start. Seit 2006 hat Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.