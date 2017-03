Tillerson kontra Nordkorea Trumps Außenminister warnt Kim Jong Un

US-Außenminister Rex Tillerson hat zwar versichert, dass Washington kein Interesse an einem militärischen Konflikt mit Nordkorea habe. Aber bei einem Besuch in Südkorea schloss er militärische Aktionen gegen das Land wegen des Atomprogramms nicht aus. Die bisherige "Politik der strategischen Geduld" gegenüber dem Regime um Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang sei an ein Ende gelangt, sagte Tillerson nach Berichten südkoreanischer Sender.

Man müsse neue Wege einschlagen, alle Optionen lägen dabei auf dem Tisch, sagte Donald Trumps Außenminister nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Yun Byung Se. Tillerson hatte schon zuvor in Japan die Bemühungen der USA in den vergangenen 20 Jahren für eine Denuklearisierung Nordkoreas als gescheitert erklärt.

Wenn die Bedrohung durch Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm ein Niveau erreiche, "das unserer Überzeugung nach Handeln erfordert, dann ist diese Option auf dem Tisch". Wenn Pjöngjang seine gegenwärtige Waffentechnologie behalte, wäre dies "eine wahre Bedrohung". Aus seiner Sicht seien noch nicht alle Maßnahmen ausgeschöpft, die die Uno-Resolutionen gegen Pjöngjang möglich machten, sagte Tillerson.

Nordkorea fordert die Weltgemeinschaft zunehmend heraus. 2006 hatte das isolierte kommunistische Land seinen ersten Atomtest vorgenommen. Auch im vergangenen Jahr unternahm Nordkorea zwei Atomwaffentests und eine Reihe von Raketentests. Am Montag vergangener Woche feuerte Nordkorea vor seiner Ostküste vier Raketen ins Meer ab und provozierte damit erneut seine Nachbarländer und die USA. Pjöngjang verstieß damit gegen mehrere Resolutionen des Uno-Sicherheitsrats.

Das Regime um Kim hatte den USA erst Anfang dieser Woche erneut gedroht. Sollte das seit zwei Monaten dauernde Frühjahrsmanöver der USA und Südkoreas die nordkoreanische Souveränität verletzen, gäbe es einen "erbarmungslosen" Angriff.

Am Samstag will Tillerson nach China reisen, das Nordkoreas wichtigster Partner ist. "Wir glauben, dass sie eine sehr wichtige Rolle zu spielen haben", sagte der US-Außenminister über die Volksrepublik.

Zwar fordert auch Peking von Pjöngjang ein Ende der Raketentests, allerdings ist die chinesische Regierung verärgert über die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems Thaad in Südkorea, mit der die US-Armee vorige Woche begonnen hatte. China sieht in dem System eine Bedrohung seiner eigenen Sicherheitsinteressen.