Nordkorea US-Verteidigungsminister will so lange wie möglich auf Diplomatie setzen

US-Verteidigungsminister James Mattis versucht, den Atomkonflikt mit Nordkorea rhetorisch zu entschärfen. Seine Regierung unterstütze die Bemühungen, den Konflikt "so lange wie möglich im Bereich des Diplomatischen zu belassen", sagte Mattis: "Es ist unser Ziel, dies diplomatisch beizulegen."

Auch Präsident Donald Trump habe dies "sehr deutlich" gesagt, betonte Mattis. Der Verteidigungsminister bekräftigte aber auch die Bereitschaft seines Landes, in dem Konflikt notfalls militärische Mittel einzusetzen. Schon Anfang September hatte Mattis Nordkorea gedroht, mit einer "massiven militärischen Antwort" auf Bedrohungen gegen die USA oder gegen Verbündete zu reagieren.

AP Donald Trump

Der US-Präsident hatte Nordkorea in der vergangenen Woche in einer beispiellosen Rede bei den Vereinten Nationen mit der "völliger Zerstörung" gedroht, falls das Land seine atomare Aufrüstung fortsetze. Mittlerweile hat Trump mehrere Langstreckenbomber und Kampfjets in den internationalen Luftraum vor der Küste Nordkoreas entsendet, um militärische Stärke zu demonstrieren.

Am Montag ließ das Regime über seinen Außenminister Ri Yong Ho erklären, es betrachte Trumps Drohungen als Kriegserklärung. Das Weiße Haus wies das zurück. Das kommunistische Land drohte außerdem, die von den USA entsendeten Langstreckenbomber abzuschießen.

Nordkorea verlegt Kampfflugzeuge an die Ostküste

Nach Medienberichten hat das nordkoreanische Militär nun auf die jüngsten Entscheidungen der USA reagiert und Kampfflugzeuge an die Ostküste verlegt. Das Manöver sei Teil von Maßnahmen, die Nordkorea offensichtlich getroffen habe, um seine Küstenverteidigung zu verstärken, berichteten südkoreanische TV-Sender und die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Geheimdienst und Abgeordnete in Seoul.

Der südkoreanische Geheimdienst geht den Berichten zufolge davon aus, dass das nordkoreanische Militär den Flug der US-Bomber in der Nacht zum Sonntag vermutlich nicht vollständig erfasst habe. Das Land habe keine sofortigen Gegenmaßnahmen getroffen.

China und Russland warnten beide Seiten angesichts des immer hitzigeren Schlagabtauschs vor einer militärischen Eskalation. Ein Krieg in Korea werde keinen Gewinner haben, erklärte China. Auch ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung lehnt einen Präventivschlag ab.

Nordkorea hatte am 3. September seinen bislang stärksten Atomwaffentest vorgenommen. Zudem testet das isolierte Land regelmäßig Raketen und verletzt damit Resolutionen des Uno-Sicherheitsrats. Nordkorea arbeitet erklärtermaßen an der Entwicklung einer Rakete, die einen Atomsprengkopf bis aufs Festland der USA tragen kann. Die USA wollen dies verhindern.