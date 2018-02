Nordkorea US-Vizepräsident Pence kündigt "härteste und aggressivste Sanktionen" an

Wegen des andauernden Atomstreits mit Nordkorea hat US-Vizepräsident Mike Pence nun die bislang "härtesten und aggressivsten Sanktionen" seines Landes gegen die kommunistische Diktatur angekündigt.

Die USA würden die Wirtschaftssanktionen "bald bekanntgeben", sagte Pence nach einem Gespräch mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe in Tokio. "Wir werden unseren maximalen Druck so lange weiter verschärfen, bis Nordkorea konkrete Schritte hin zu einer vollständigen, nachweisbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung einleitet."

Bislang waren wirksame Sanktionen an der Weigerung Chinas gescheitert, sich einem Ölembargo anzuschließen. China ist der engste Verbündete Pjöngjangs. Unlängst war bekannt geworden, dass Nordkorea offenbar die gegen das Land verhängten Uno-Sanktionen umgeht.

Japans Abe warnt vor "Charmeoffensive Nordkoreas"

Pence warnte nach seinem Gespräch mit Abe zudem, Nordkorea dürfe die am Freitag beginnenden Olympischen Winterspiele in Südkorea nicht für "Propaganda" missbrauchen. Das kommunistische Land könne nicht hinter der olympischen Fahne verbergen, dass es "seine eigene Bevölkerung versklavt und eine ganze Region bedroht".

Pence soll die US-Delegation bei den Winterspielen anführen. Auch Abe will nach Pyeongchang reisen. Abe warnte ebenfalls vor einer "Charmeoffensive Nordkoreas", von der man sich nicht "gefangen nehmen lassen" dürfe. Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Teilnahme an den Winterspielen verkündet.

Die Teilnahme der kommunistischen Diktatur an den Winterspielen in Südkorea gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den verfeindeten Staaten der koreanischen Halbinsel. Am Mittwoch gab der Süden bekannt, dass die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un als hochrangiges Mitglieder der Herrscherfamilie zu den Spielen reisen wird.

Zu einem möglichen US-Militärschlag gegen Nordkorea und sein Atomprogramm sagte Pence: "Alle Optionen liegen auf dem Tisch." Washington werde seine Verbündeten gegen die Bedrohung aus Nordkorea weiterhin mit "modernsten militärischen Mitteln" versorgen. Abe begrüßte die Ankündigungen. Er habe Pence im Gespräch gesagt, dass Japan niemals ein nuklear bewaffnetes Nordkorea akzeptieren könne.