Atomtest USA drohen Nordkorea mit "massiver militärischer Antwort"

Die USA haben Nordkorea mit einer "massiven militärischen Antwort" gedroht. Washington werde auf jede Bedrohung seines Territoriums oder seiner Verbündeten reagieren, sagte US-Verteidigungsminister James Mattis nach Beratungen im Weißen Haus, an denen nach seinen Angaben "eine kleine Gruppe" teilnahm.

"Wir haben nicht vor, Nordkorea komplett zu zerstören", sagte Mattis. "Doch wir hätten viele militärische Optionen, das zu tun. Sie sind sowohl effektiv als auch überwältigend". Präsident Donald Trump wolle sich nun über jede einzelne informieren.

Nordkorea hatte am Sonntag den "erfolgreichen" Test einer Wasserstoffbombe von "beispielloser Kraft" gemeldet. Wasserstoffbomben sind potenziell besonders verheerende Nuklearwaffen, mit denen sich weit stärkere Explosionen erzeugen lassen als mit herkömmlichen Atombomben.

Trump hatte Nordkorea nach dem jüngsten Test auf Twitter als Schurkenstaat bezeichnet, der eine Bedrohung für die USA darstelle und bei dem eine "Sprache der Beschwichtigung" nicht funktioniere. Anschließend verkündete er, ein globales Handelsembargo gegen alle Staaten, die Geschäfte mit Nordkorea tätigen, zu erwägen.

Der Uno-Sicherheitsrat - in dem außer den USA unter anderem auch China und Russland Vetomächte sind - wird am Montag in New York über den Atomtest Nordkoreas beraten. Das Treffen findet Diplomaten zufolge auf Antrag der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Japans und Südkoreas statt.