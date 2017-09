Nordkorea-Konflikt USA halten an militärischer Option fest

Nach dem erneuten Raketentest Nordkoreas halten sich die USA die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens offen. Diese Option sei nicht die erste Wahl der Regierung von Präsident Donald Trump, sagte dessen Nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster. Allerdings sei bald das Ende der Fahnenstange erreicht, was die Möglichkeiten von Sanktionen und Diplomatie angehe, das Atomprogramm des asiatischen Landes einzugrenzen.

Trump werde auch vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen deutlich machen, dass es wichtig sei, extremen Druck auf Nordkorea auszuüben, sagte seine Sprecherin. Zudem werde er bilateral mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping über das Thema sprechen. Der für Abrüstung zuständige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, sagte, die Sanktionen hätten bislang noch nicht so stark geschmerzt, wie sie könnten, weil sie nicht vollständig umgesetzt worden seien. China ist der wichtigste Handelspartner Nordkoreas.

US-Präsident Trump äußerte sich erneut auch persönlich zu Nordkorea und warnte Pjöngjang, mit ihren militärischen Fähigkeiten könnten die USA jeden Feind "zermalmen". Bei einem Besuch des Luftwaffenstützpunktes Andrews sagte er vor Hunderten Soldaten, Nordkorea habe "ein weiteres Mal seine völlige Missachtung für seine Nachbarn und die gesamte Weltgemeinschaft gezeigt". Er sei jedoch überzeugter denn je, dass die Reaktionen der USA "nicht nur effektiv, sondern überwältigend sind", betonte der US-Präsident, nachdem er auf dem Stützpunkt modernste US-Kampfjets und Bomber inspiziert hatte.

Nordkorea hatte am Freitag eine Rakete über Japan hinweggeschossen. Wissenschaftler nannten deren Reichweite von 3700 Kilometern bemerkenswert: Nordkorea habe damit demonstriert, dass es die US-Pazifikinsel Guam erreichen könne. Die Zielgenauigkeit des Geschosses sei aber noch schlecht. Nordkorea hatte vor Kurzem mit einem Angriff auf das US-Territorium gedroht. (Lesen Sie hier eine Analyse zu dem neuen Raketentest.)

SPIEGEL ONLINE Karte Raketentest 15.9.2017 Nordkorea Japan

Der Uno-Sicherheitsrat verurteilte in einer Dringlichkeitssitzung den jüngsten Raketentest und forderte in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung Pjöngjang zur sofortigen Einstellung der Waffentests auf. Es handle sich bei dem Test um ein "empörendes Vorgehen", hieß es in einer Erklärung. "Der Sicherheitsrat betont, dass diese Aktionen nicht nur eine Bedrohung für die Region sind, sondern für alle Uno-Mitgliedsstaaten." Das Gremium hatte erst vor wenigen Tagen nach einem Atomtest Nordkoreas die Sanktionen gegen das Land verschärft, ihm Textilimporte untersagt und die Rohöl-Importe begrenzt - weitere konkrete Schritte gegen Pjöngjang wurden am Freitag nicht beschlossen.

Japans Uno-Botschafter Koro Bessho sprach in New York von einer "ernsten Bedrohung für unsere eigene Sicherheit" sowie einer "wirklichen Gefahr für den Frieden und die Sicherheit der ganzen Welt". Die am Montag beschlossenen Sanktionen müssten sofort vollständig umgesetzt werden, sagte Bessho.

Kurz nach der Erklärung des Sicherheitsrats sagte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un laut amtlicher Nachrichtenagentur KCNA, dass sein Ziel sei, "ein Kräftegleichgewicht mit den USA herzustellen, sodass die Führer der USA es nicht mehr wagen, von einer militärischen Option gegen unser Land zu sprechen". Bei dem Test habe sich die "Kampfeffizienz und -zuverlässigkeit" der Hwasong-12-Rakete gezeigt. Mit der Übung sollte "die Kriegslüsternheit der USA" gedämpft werden, hieß es. Machthaber Kim habe den neuen Test persönlich befohlen und auch aus dem Kommandozentrum verfolgt, berichtete die KCNA weiter.

SPIEGEL ONLINE

Der chinesische Botschafter in Washington forderte die USA auf, Drohungen gegen Nordkorea zu unterlassen. "Ehrlich gesagt, bin ich der Meinung, dass die USA viel mehr unternehmen sollten als bisher, sodass es zu einer echten, effektiven internationalen Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit kommt", sagte Cui Tiankai. China werde aber niemals akzeptieren, dass Nordkorea Atomwaffen besitze, so der Botschafter außerdem.

Der Kreml erklärte nach einem Telefonat von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron, beide sähen in direkten Gesprächen mit Pjöngjang den einzigen Ausweg aus der Krise. Es sei "nicht hinnehmbar, eine Eskalation der Spannungen zu erlauben."