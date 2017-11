Nordkoreas jüngster Raketentest USA nehmen China und Deutschland in die Pflicht

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA alle Länder aufgerufen, ihre diplomatischen und Handelsbeziehungen mit Pjöngjang zu beenden. Das forderte die amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Er hatte am Mittwoch über die Lage beraten. Haley warnte in ihrer neunminütigen Rede, "im Falle eines Kriegs" werde die Führung in Nordkorea "vollkommen zerstört".

Mit seinem jüngsten Test einer Interkontinentalrakete habe Nordkorea sich für "die Aggression entschieden" statt für einen friedlichen Prozess. "Das Verhalten Nordkoreas ist immer weniger tolerierbar", sagte Haley. US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea bereits bei seinem ersten Auftritt vor der Uno im September mit "völliger Zerstörung" gedroht.

Ambassador Nikki Haley addresses today's UN Security Council Meeting on North Korea. #DPRK pic.twitter.com/WnzgfZwIJ9 — Department of State (@StateDept) 30. November 2017

Nordkorea hatte am Mittwoch eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 abgeschossen. Anschließend erklärte das Regime, das gesamte US-Festland liege nun in Reichweite nordkoreanischer Raketen. Unter anderem die USA, Japan, Deutschland und Russland verurteilten die Aktion. Es war der 19. Raketentest in diesem Jahr, im September hatte Nordkorea zudem zum sechsten Mal einen Atomtest durchgeführt.

Trump kündigte auch nun wieder neue Strafmaßnahmen gegen Nordkorea an. Noch am Mittwoch würden "zusätzliche bedeutende Sanktionen" gegen Pjöngjang verhängt, schrieb er bei Twitter. Einzelheiten nannte er nicht. Schon in der Vergangenheit hatte der Uno-Sicherheitsrat zahlreiche Sanktionen gegen Nordkorea verhängt, Wirkung gezeigt haben diese Strafmaßnahmen bisher nicht.

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. November 2017

Laut Haley hatte Trump in einem Telefonat mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping gefordert, China solle sämtliche Öllieferungen an Nordkorea stoppen. "China muss mehr tun", sagte sie während der Uno-Sitzung. Xi habe die Chance, "das Richtige zum Nutzen aller Länder zu tun". Nordkorea wickelt rund 90 Prozent seines Handels über China ab. Die USA hatten zuvor bereits versucht, China zu mehr Druck auf Nordkorea zu drängen.

US-Forderung an Deutschland

Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, nahm zudem Deutschland in die Pflicht: Sie forderte das Auswärtige Amt in Berlin auf, seinen Botschafter aus Nordkorea abzuziehen. Länder mit diplomatischen Beziehungen zu dem Regime in Pjöngjang sollten diese abbrechen, um den Druck auf Nordkorea zu erhöhen. An Deutschland gerichtet sagte Nauert: "Ruft euren Botschafter zurück."

Die Bundesrepublik gehört anders als die USA zu den Ländern, die bisher ihre diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea trotz des Atomprogramms aufrechterhalten haben. Deutschland wird derzeit von dem Diplomaten Thomas Schäfer in Nordkorea repräsentiert.

Video: "Halte nuklearen Erstschlag für ausgeschlossen"

Video dbate; Reuters

Reaktionen aus China und Russland

"Nordkorea bedroht die gesamte Welt", sagte Nauert. Es bedürfe gemeinsamer weiterer Anstrengungen, um die Führung in Pjöngjang an den Verhandlungstisch zu bewegen. China und Russland stünden besonders in der Verantwortung.

Chinas stellvertretender Uno-Botschafter Wu Haitao sagte während der Sitzung des Sicherheitsrats, man müsse nun auf Zurückhaltung und die Uno-Sanktionen setzen - und möglichst rasch die Verhandlungen und den Dialog mit Pjöngjang wieder aufnehmen.

Der russische Uno-Botschafter Wassili Nebensja verlangte von Nordkorea, seine Raketen- und Atomtests zu unterlassen. Zugleich forderte er Südkorea und die USA dazu auf, auf ihre gemeinsamen Militärübungen im Dezember zu verzichten - sie würden "eine ohnehin schon explosive Lage noch verschärfen".

Außenminister Sigmar Gabriel ist in der Nacht zu Donnerstag nach Washington aufgebrochen, um dort für die Beibehaltung des historischen Atomabkommens mit Iran zu werben. "Falls das Nuklearabkommen scheitert, wäre dies ein verheerendes Signal in Richtung Aufrüstung in der Region und weltweit", sagte er vor seiner Abreise. "Der jüngste nordkoreanische Raketentest zeigt einmal mehr, welches Eskalationspotenzial von ungeregelten Konflikten ausgeht."

Am Donnerstagvormittag will sich Gabriel mit US-Außenminister Rex Tillerson treffen, anschließend sind Gespräche mit Senatoren und Abgeordneten des Repräsentantenhauses geplant.