Milliarden-Sanktionen USA wollen Nordkoreas Export beschneiden

Wiederholt hatte sich US-Präsident Donald Trump beklagt, dass China nicht genug tue, um Nordkorea von seinen ehrgeizigen Atomplänen abzubringen. Nun haben sich die Diplomaten beider Seiten offenbar im vergangenen Monat auf einen von den Amerikanern vorbereiteten Entwurf für eine Resolution geeinigt, die im Uno-Sicherheitsrat zur Abstimmung gebracht werden soll.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Diplomaten aus dem Kreis des Sicherheitsrats berichtet, sollen die Strafmaßnahmen vor allem das Exportgeschäft Nordkoreas treffen. Die Einnahmen aus dem internationalen Handel sollen um ein Drittel beschnitten werden.

Wenn die Resolution im Sicherheitsrat wie von den USA und China vorbereitet beschlossen würde, dürften Nordkorea Einnahmen in Höhe von etwa einer Milliarde US-Dollar entgehen (etwa 850 Millionen Euro). Im vergangenen Jahr lagen Nordkoreas Einkünfte aus Exportgeschäften bei insgesamt drei Milliarden US-Dollar (etwa 2,55 Milliarden Euro). Betroffen wären nach Angaben des Diplomaten der Handel mit:

Kohle

Eisen

Eisenerz

Blei

Bleierz

Produkten aus der Fischerei

Dem Uno-Diplomaten zufolge handele es sich bei diesen Exportsektoren um Einnahmen, die als "enorm wichtige Quelle für harte Währung" angesehen werden. Und dieses Geld setze Nordkorea "sofort für seine unglaublich teuren Kriegsmaschinen und diese erstaunlich teuren Programme zu ballistischen Raketen und Nuklearwaffen" um, sagte der Diplomat.

Er sprach außerdem davon, dass es "große Zuversicht" gebe, dass auch Russland und China den Entwurf unterstützen würden. Damit eine Resolution umgesetzt wird, braucht sie neun Stimmen - ohne ein Veto durch die USA, China, Russland, Frankreich oder Großbritannien.

Auch Zahl nordkoreanischer Arbeiter im Ausland soll reduziert werden

Die USA sind nach Aussage verschiedener Diplomaten offenbar darauf aus, schon am Samstag für die stärkeren Sanktionen gegen Nordkorea zu stimmen. Hintergrund sind die beiden Tests von Interkontinentalraketen im Juli. Russland und einige andere Mitglieder wünschen sich allerdings nach Aussage des Insiders mehr Zeit für die Entscheidung.

Die Regierung in Moskau hatte zuletzt Einschätzungen westlicher Mächte, dass Pyongyang zwei Langstreckenraketen abgeschossen habe, widersprochen. Aus russischer Sicht handelte es sich dabei um Mittelstreckeraketen. Laut verschiedener Diplomaten sehen sowohl China als auch Russland nur den Test einer Langstreckenrakete oder einer Nuklearwaffe als Auslöser für weitere mögliche Uno-Sanktionen.

Der neue Entwurf für eine weitere Resolution würde unterdessen nicht nur auf den Export Nordkoreas abzielen, sondern beinhaltet weitere Maßnahmen. Vorgesehen ist außerdem:





die Anwerbung nordkoreanischer Arbeitskräfte im Ausland zu stoppen.

die Gründung neuer Joint Ventures zu untersagen.

Investitionen in bestehende Joint Ventures zu unterbinden.

Wegen seiner ballistischen Raketen und seines Atomprogramms ist Nordkorea schon seit 2006 mit Sanktionen der Uno belegt. Der Sicherheitsrat hatte die Maßnahmen zuletzt noch einmal verschärft.

Im Zuge des Konflikts mit Nordkorea hatte Washington zuletzt auch ein Verbot für US-Bürger verhängt, in das ostasiatische Land zu reisen. Dieses Verbot soll am 1. September in Kraft treten und für ein Jahr gelten. Unter bestimmten Umständen sind Ausnahmen für Reisen aus humanitären Gründen sowie für Journalisten möglich.