Nordkorea-Krise USA und Südkorea feuern Raketen als Warnung ab

Einen Tag nach dem Test einer ballistischen Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA "härtere Maßnahmen" gegen Pjöngjang angekündigt. Als Warnung an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hielten das US- und südkoreanische Militär zudem eine gemeinsame Raketenübung ab.

Dabei hätten die Länder ihre "präzise Feuerkraft" demonstriert, hieß es in einer Mitteilung des US-Militärs. Bei dem Manöver seien ein taktisches Raketensystem der USA und Südkoreas Hyunmoo-II-System benutzt worden. Die Raketen seien vor der südkoreanischen Ostküste im Meer niedergegangen. Das US-Militär, das auch Videos von der Übung verbreitete, sprach von einer Antwort auf Nordkoreas "destabilisierendes und ungesetzliches" Verhalten. Die südkoreanische Armeeführung sprach von einer "starken Botschaft der Warnung".

Zuvor hatte Außenminister Rex Tillerson bestätigt, dass es Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) getestet hatte. Dies hatten die USA zunächst bezweifelt und von einer Mittelstreckenrakete gesprochen.

Wie zuvor US-Präsident Donald Trump auf Twitter verurteilte auch Tillerson in einer schriftlichen Mitteilung den Raketentest scharf. Er stelle "eine neue Eskalation der Bedrohung" dar für die Vereinigten Staaten, deren Verbündete und Partner, sowie für die Region und die ganze Welt, erklärte Washingtons Chefdiplomat. Die USA würden "härtere Maßnahmen" ergreifen, "um Nordkorea zur Rechenschaft zu ziehen". Für Mittwoch beantragte die US-Regierung eine Dringlichkeitssitzung im Uno-Sicherheitsrat. Seine Regierung werde es niemals zulassen, dass Nordkorea über Atomwaffen verfügt, bekräftigte der US-Außenminister.

Kim Jong Un: Raketentest war ein "Geschenk" an die USA

Auch Pjöngjang äußerte sich nochmals zu dem Raketentest. Demnach könnte die am Dienstag abgefeuerte Interkontinentalrakete einen "großen und schweren Atomsprengkopf" befördern. Das "langwierige Kräftemessen mit den US-Imperialisten hat seine Endphase erreicht", zitierten Staatsmedien Machthaber Kim Jong Un.

Mit Test habe Nordkorea die Kapazitäten der strategischen Waffen des Landes vervollständigt. Dazu gehörten auch herkömmliche Atombomben und Wasserstoffbomben. Nordkorea werde niemals auf seine Atomwaffen verzichten, sagte Kim. Den USA unterstellte er erneut eine feindselige Politik. Der Test sei als "Geschenk" für die Vereinigten Staaten an deren Unabhängigkeitstag (4. Juli) erfolgt.

Bereits am Dienstag hatte Nordkorea verkündet, es habe in einem "historischen Durchbruch" erfolgreich eine ballistische Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14 getestet. Diese sei in der Lage, "jeden Ort weltweit zu erreichen".

Südkoreas Verteidigungsminister Han Min Koo sagte am Mittwoch laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap vor dem Parlament, dass es sich bei der ICBM wahrscheinlich um eine zweistufige Rakete gehandelt habe. Sie habe vermutlich bei einer normalen Flugbahn eine Reichweite von 7000 bis 8000 Kilometern. Anchorage in Alaska ist 6000 Kilometer von Pjöngjang entfernt, Berlin knapp 8000 Kilometer. Han verurteilte den Test als einen "klaren Verstoß" gegen UN-Resolutionen, die Nordkorea Tests von ballistischen Raketen untersagen.

Die Führung in Pjöngjang arbeitet ungeachtet scharfer internationaler Proteste seit Jahren an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. Experten zweifeln aber an der Fähigkeit Nordkoreas, tatsächlich die nötige Technologie für einen solchen Angriff zu entwickeln.