Nordkoreas Hackerarmee Diktator Kims geheime Einnahmequelle - Banken ausrauben

Kwak Kyoung Ju kämpft gegen Angreifer, die er nicht sehen kann. Sie lauern in der Weite des Cyberspace, ihre Attacken werden oft erst entdeckt, wenn es zu spät ist. Und doch empfindet er eine sonderbare Vertrautheit mit den Gegnern, fast so, als lebte er mit ihnen unter einem Dach. Kwak, 33, ist Cyberanalytiker, er arbeitet beim Financial Security Institute nahe Seoul, einer Organisation, die südkoreanische Banken vor Hackern schützen soll. Kwaks Aufgabe ist es, ihre Spuren zu sichern und auszuwerten. Er sammelt sozusagen elektronische Fingerabdrücke, mit denen die Angreifer unfreiwillig etwas über sich verraten.

Über seine Tätigkeit, seinen Arbeitsplatz, seine Kunden und seine Kollegen gibt Kwak kaum Einzelheiten preis. Die Geheimhaltung hat gute Gründe: Kwak vergleicht sich selbst mit einem Fahnder, der Terroristen ausspäht, er will keine Hinweise liefern, wie dicht er ihnen auf den Fersen ist.

Tagtäglich beobachtet Kwak Cyberattacken auf Banken in Südkorea, er hat Tausende Programmcodes analysiert. Für Laien sind sie nur Zeichensalat, aber Kwak liest sie wie eine Handschrift, die etwas über die Programmierer verrät. Und so hat er herausgefunden, dass die Hacker in einem ähnlichen Rhythmus arbeiten wie er selbst. Und dass sie immer raffinierter werden - und immer gefährlicher.

