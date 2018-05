Gas-Streit mit Kiew Altmaier meldet Fortschritt bei Verhandlungen in Russland

Das russische Energieministerium im Stadtzentrum von Moskau gibt nicht gerade eine prächtige Kulisse ab für den Verhandlungserfolg eines deutschen Politikers. Das braune Gebäude aus Sowjetzeiten wird derzeit umgebaut, überall Absperrungen und Staub auf den schummerigen Fluren.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ließ sich am Dienstagmorgen nicht davon beeindrucken, als er seinen russischen Amtskollegen Aleksander Nowak traf. Sein Ziel: Eine diplomatische Lösung für den Streit um die geplante Gaspipeline Nordstream 2 aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland (mehr Details dazu finden Sie hier).

Für eines der Hemmnisse beim Bau der Röhre konnte Altmaier nun eine Lösung vorbereiten: Nowak sagte seinem Gast zu, man werde auch weiterhin einen Teil des russischen Erdgases durch die bestehenden Leitungen durch die Ukraine leiten. Nowak soll Altmaier eine Garantie über die Gasmenge gegeben haben, die genaue Menge, der Durchleitungspreis und Laufzeit dieser Zusage sollen allerdings noch Gegenstand weiterer Verhandlungen sein, heißt es aus Regierungskreisen.

Auch künftig Gas-Transit durch die Ukraine

Er sehe eine Chance, dass in den nächsten Tagen eine Lösung gefunden werden könne, sagte Altmaier, nachdem er auch mit dem russischen Regierungschef Dmitri Medwedew gesprochen hatte. Ein "substanzieller" Gas-Transit durch die Ukraine sei auch künftig möglich, sagte er den Reportern. Die Ukraine befürchtet, nach dem Bau der russischen Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee seine Bedeutung als Transitland zu verlieren. Die Einnahmen daraus sind immens wichtig für die Ukraine.

Altmaier hatte der Regierung in Kiew schon im Vorfeld Unterstützung zugesagt und wurde am Abend noch zu einem Gespräch mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko erwartet. Dort will er Befürchtungen zerstreuen, die Deutschen würden sich zu Lasten der Ukraine mit den Russen einigen, sodass das Land nicht mehr von der Durchleitung des Erdgases finanziell profitieren würde. Altmaier hofft, den ukrainischen Regierungschef mit der Garantie der Russen, auch weiterhin einen Teil des Gases durch die Ukraine zu schicken, zu besänftigen.

Finalisieren soll den Nordstream-Deal Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die am Freitag Wladimir Putin im russischen Sotschi trifft. Dort will die Kanzlerin mit der Einigung im Rücken Putin wieder ein Stück weit zurück holen auf das internationale politische Parkett. Gleichzeitig will sie Putin dazu bringen, das Minsker Abkommen zwischen Russland und dem Westen umzusetzen, das einen Rückzug Russlands aus den besetzen Gebieten in der Ukraine vorsieht.

Amerikaner wollen Nordstream verhindern

Für Altmaier wäre das Entgegenkommen der Russen in dem Gas-Streit zwischen Moskau und Kiew nun ein wichtiger, diplomatischer Erfolg. Denn der Konflikt hat sich auch zu einem Symbol für die festgefahrenen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland entwickelt. Außerdem spielt er sich auch vor den geopolitischen Verwerfungen ab, die US-Präsident Donald Trump mit seinen Sanktionen gegen Russland ausgelöst hat.

Eigentlich wollen die Amerikaner Nordstream verhindern. Offiziell wegen des Arguments, Deutschland und Europa würde sich zu sehr vom russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin abhängig machen. Inoffiziell aber will Trump seinen Energiekonzernen die Lieferung von Flüssiggas nach Europa den Weg bahnen. Billiges russisches Gas kann der Herrscher im Weißen Haus gar nicht gebrauchen.

Wirtschaftsminister Altmaier gelang es offenbar, die Russen mit einem Horrorszenario zu einem Entgegenkommen zu bringen: Die US-Administration könne den Pipeline-Bau jederzeit mit gezielten Sanktionen gegen alle daran beteiligten Firmen, etwa die deutschen Energieunternehmen Wintershall und Uniper, sabotieren. Die Russen aber brauchen Nordstream, um den Devisenfluss aus dem Verkauf des Erdgases nicht zu gefährden. Das könnte ein Umdenken in der russischen Führung bewirkt haben, die wirtschaftlich stark unter Druck steht.

In die USA würde die Einigung auch ein Signal setzen, dass man das Zepter des Handelns nicht vollkommen an den US-Präsidenten Trump abgeben will, der die weltpolitische Ordnung allein auf seine Belange ausrichten will.