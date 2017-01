Kämpfe in Nordsyrien Fünf türkische Soldaten sterben bei IS-Anschlag

Mit einer Autobombe haben Terroristen des "Islamischen Staat" fünf türkische Soldaten in der nordsyrischen Stadt al-Bab umgebracht. Neun weitere Soldaten seien bei dem Anschlag verwundet worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Türkei hatte im August mit Bodentruppen an der Seite sunnitischer Rebellen in den Syrienkrieg eingegriffen. Bei Luftangriffen und Kämpfen am Boden um al-Bab starben türkischen Militärs und Menschenrechtsgruppen zufolge bislang mehrere Hundert Menschen. Al-Bab liegt etwa 25 Kilometer südlich der türkisch-syrischen Grenze. Die Stadt, in der vor dem Krieg rund 60.000 Menschen lebten, ist seit 2013 vom IS besetzt.

Die türkische Armee bekämpft in Nordsyrien neben dem IS auch die Kurdenmiliz YPG, die mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist.

Für kommenden Montag ist eine Syrien-Friedenskonferenz im kasachischen Astana geplant. Die Gespräche, die maßgeblich von Russland organisiert und von der Türkei sowie Iran unterstützt werden, werden von Beobachtern als Vorstufe für weitere Verhandlungen unter der Ägide der Vereinten Nationen gesehen. Auch die Europäische Union wird daran teilnehmen, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Dienstes der EU mitteilte.

An den Verhandlungen sollen neben Vertretern der Regierung von Präsident Baschar al-Assad auch eine Reihe von Rebellengruppen teilnehmen. Der Uno-Syriengesandte Staffan de Mistura hat die Konfliktparteien für den 8. Februar nach Genf eingeladen.