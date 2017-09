Kampf um Obamacare Die Zombie-Reform ist wieder da

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Wenn es einen Politiker in Washington gibt, den Donald Trump wirklich nicht ausstehen kann, ist es Lindsey Graham. Der Republikaner, Senator aus South Carolina, wird von ihm gerne gehänselt. Graham sei ein "Leichtgewicht", ein "Idiot", schimpfte Trump im Wahlkampf.

Doch nun ist alles anders: Plötzlich ist Graham für Trump ein wichtiger Helfer. Der Präsident umschmeichelt ihn, lädt ihn zu ausgiebigen Gesprächen ins Weiße Haus ein. Denn der Pateifreund soll für Trump eine peinliche Schlappe ausbügeln.

REUTERS Senator Bill Cassidy

Zusammen mit seinem Senatoren-Kollegen Bill Cassidy unternimmt Graham einen erneuten, geradezu verzweifelt anmutenden Versuch, die bei Trump und vielen Republikanern so verhasste Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama abzuschaffen und durch eine eigene Reform zu ersetzen.

Dabei folgen die Republikaner ganz ihrem traditionellen "Weniger-Staat"-Mantra: Während Obama darauf abzielte, möglichst viele Amerikaner endlich ordentlich zu versichern, wollen sie Milliardenbeträge bei den staatlichen Zuschüssen für Gesundheits-Programme wie "Medicare" einsparen oder neu verteilen.

Der Plan von Graham und Cassidy könnte vor allem sozial schwächere und ältere Menschen bei der Gesundheitsversorgung massiv benachteiligen. Ärztevereinigungen aber auch Krankenkassen warnen bereits eindringlich vor dem Plan: Er könnte dazu führen, dass für viele Menschen die Kassenbeiträge weiter steigen und neues Chaos auf dem Versicherungsmarkt entsteht, sagen sie.

Schon in der kommenden Woche könnte es so weit sein. Läuft alles nach Plan, würde der Senat dann erneut über die Reform abstimmen. Doch noch ist nicht entschieden, ob es überhaupt eine erneute Abstimmung geben wird. Trump, Graham und Cassidy hoffen, dass sie die notwendigen 50 Stimmen zusammenbekommen. "Wir haben Momentum", freut sich Graham. Der Gesetzentwurf sei "großartig", twitterte Trump. Das soll optimistisch klingen. Das Problem ist nur: Die Sache steht erneut auf der Kippe.

Graham will seine anderen Senatorenkollegen bei der Ehre packen

Die letzte Abstimmung zur Abschaffung von Obamacare im Senat vor der Sommerpause endete für Trump und die Republikaner in einem Desaster. Obwohl sie eigentlich im Senat über die Mehrheit an Sitzen verfügen, verweigerten mehrere Abgeordnete aus den eigenen Reihen dem Plan ihre Zustimmung. Dazu zählte unter anderem Partei-Urgestein John McCain. Danach wähnten viele Beobachter die Versuche der Republikaner als gestorben - nun ist die Reform der Reform wieder da.

Allerdings ziert sich McCain nun erneut, ebenso wie einige andere Senatoren der Republikaner, die Fragen zu dem neuen Plan haben und Bedenken anmelden.

AP Senator Lindsey Graham

Doch Graham soll es dieses Mal richten: Er gilt als Freund von McCain, weshalb ihm gute Chancen ausgerechnet werden, den Widerständler doch noch zu überzeugen. Graham will McCain und seine anderen Senatoren-Kollegen auch bei der Ehre packen: Bislang haben die Republikaner seit Beginn der Präsidentschaft von Trump im Januar noch nicht ein wichtiges Gesetzesvorhaben über die Ziellinie gebracht. Nun sollen sie beweisen, dass sie doch regieren können, lautet ein Argument.

Graham und Co. stehen unter enormen Zeitdruck. Gelingt es ihnen nicht, McCain und die anderen Wackelkandidaten zu überzeugen, könnte ihre letzte Chance zur Abschaffung von Obamacare verpuffen. Ende des Monats läuft eine gesetzliche Frist aus, die es den Republikanern erlaubt, die Sache mit ihrer Mehrheit zu kippen. Danach bräuchten sie 60 Stimmen - also auch die Mithilfe der oppositionellen Demokraten. Und dass die einem Plan zur Abschaffung von Obamacare jemals zustimmen werden, gilt als ausgeschlossen.

Die Demokraten machen bereits massiv Stimmung gegen die neue Reform. Ihr Fraktionsgeschäftsführer Dick Durbin sagte zuletzt: "Das Gesetz ist schlecht und wir werden alles unternehmen, es zu verhindern."

Auch Ex-Präsident Barack Obama schaltet sich erneut in die Debatte ein. Die Gesundheitsreform liegt ihm am Herzen. Es ist das große innenpolitische Projekt seiner Amtszeit, er will mit aller Macht die Abschaffung verhindern.

Sollte seine Reform scheitern, drohe wirkliches menschliches Leid, warnt Obama. "Die Reform ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist immerhin ein Fortschritt."

Zusammengefasst: Ein letzter Versuch soll Obamacare doch noch aushebeln - hoffen die US-Republikaner. Dabei soll vor allem der Abweichler John McCain überzeugt werden, dieses Mal für eine Reform zu stimmen. Noch ist nicht klar, ob ihn sein Freund Lindsey Graham überzeugen kann. Die Republikaner müssen sich beeilen, Ende des Monats läuft eine entscheidende Frist ab.