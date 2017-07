Senator McCain krank US-Republikaner verschieben Abstimmung über Gesundheitsreform  

Nach der Erkrankung eines prominenten Senators haben die US-Republikaner die Abstimmung über die Reform von Obamacare verschoben. Das gab der Mehrheitsführer der Kongresskammer, Mitch McConnell, in der Nacht zu Sonntag bekannt. Zuvor war seinem Kollegen John McCain ein Blutgerinnsel über dem Auge entfernt worden. Zur Erholung soll der 80-Jährige die kommende Woche in seinem Heimatbundesstaat Arizona verbringen. Zur Zeit ist jedoch unklar, wann das Votum erneut angesetzt werden soll: "Wir wissen nur", sagte McConnell, "dass wir es vertagen müssen."

Für die Republikaner zählt jede Stimme: Die Partei des Präsidenten verfügt im Senat über eine knappe Mehrheit von 52 zu 48 Sitzen, zwei Parteimitglieder wollen zudem sicher gegen den Rückbau von Obamacare votieren. Nach der Verfassung könnte Vizepräsident Mike Pence bei einem Patt die entscheidende Stimme beisteuern.

Anfang der Woche soll das überparteiliche Haushaltsbüro des Kongresses (CBO) seine Berechnungen veröffentlichen, wie viele US-Bürger durch die geplanten Änderungen betroffen sein würden. Von den Angaben könnte die Zustimmung von mehreren Republikanern abhängen. Bisherigen Schätzungen zufolge könnten mit der Reform bis zum Jahr 2026 insgesamt 22 Millionen Amerikaner den Versicherungsschutz verlieren.

Das Gesetz des Senats wird von vielen Seiten, darunter auch Mediziner- und Patientenvereinigungen, vor allem für Arme und Ältere als ungerecht und grausam bezeichnet. Betroffen von den Änderungen wären auch viele Menschen in der Kernwählerschaft von US-Präsident Donald Trump, der die Obamacare-Abschaffung zu einem seiner zentralen Wahlversprechen gemacht hat. Er hatte noch am Freitag an die Republikaner im Senat appelliert, die Reform noch vor der Sommerpause zu verabschieden.

Seine Partei hatte die Abstimmung Ende Juni schon einmal absagen müssen - weil die notwendige Mehrheit nicht stand. Die Abweichler in den eigenen Reihen haben vollkommen unterschiedliche Gründe, die Gesetzesvorlage abzulehnen. Konservativen wie Ted Cruz aus Texas geht die Reform nicht weit genug. Moderate Republikaner um Lisa Murkowski aus Alaska und Susan Collins aus Maine fürchten zu große Einschnitte in der medizinischen Versorgung - und wohl auch einen Verlust von Wählerstimmen.