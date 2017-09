Der dritte Anlauf der US-Republikaner zur Abschaffung der Krankenversicherung "Obamacare" ist endgültig gescheitert. Mehrere republikanische US-Senatoren gestanden am Dienstag ein, keine Mehrheit für ihren alternativen Gesetzentwurf zu haben.

Der Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, besiegelte das Ende offiziell: Man werde in dieser Woche nicht mehr abstimmen, sagte er. Lindsey Graham, einer der Urheber des neuen Gesetzentwurfs, sagte, nun sei zunächst das Thema Steuerreform an der Reihe. Danach werde man auf die Krankenversicherung zurückkommen.

Die republikanischen Senatoren Rand Paul, John McCain und Susan Collins hatten in den vergangenen Tagen angekündigt, bei einer Abstimmung über den Entwurf mit Nein votieren zu wollen. Die Konservativen könnten sich aber maximal zwei Gegenstimmen aus dem eigenen Lager erlauben, um auf die nötige Mehrheit von 50 zu kommen. Die Republikaner haben 52 Sitze.

Mit dem Monat September - und dem letzten Sitzungstag des Senats an diesem Freitag - endet die Frist, in der die Republikaner im Senat mit einer Mehrheit von 50 Stimmen "Obamacare" hätten abschaffen können. Danach brauchen sie 60 Stimmen, weil dann wegen des Auslaufens einer befristeten Sonderregel keine einfache Mehrheit mehr reicht. Die Demokraten sind geschlossen dagegen.

Trump teilt gegen McCain aus

Die Abschaffung von "Obamacare" war eines der wichtigen Wahlkampfthemen Donald Trumps. Er sei sehr enttäuscht über einige republikanische Senatoren, sagte er am Dienstag und bezeichnete sie als "sogenannte Republikaner". Als Hauptschuldigen sieht Trump Senator McCain. "Ohne John McCain hätten wir bereits unsere Gesundheitsreform", sagte Trump einem Radiosender in Alabama. "McCain hat der republikanischen Partei einen Schlag ins Gesicht verpasst."

In den vergangenen Monaten waren die Republikaner bereits mit mehreren Versuchen gescheitert, das Gesundheitssystem zu reformieren. Eine Chronologie:

Am Mittwoch will Trump nun eins seiner nächsten Projekte vorstellen: eine radikale Steuerreform. Bei einer Rede im US-Bundesstaat Indiana wird er voraussichtlich im Detail darlegen, in welchem Ausmaß die Einkommensteuer sowie die Unternehmensteuer gesenkt werden sollen. Radikale Steuersenkungen zur Ankurbelung der US-Konjunktur waren eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen.

Am Dienstag sagte Trump am Rande von Gesprächen mit Abgeordneten des Finanz- und Steuerausschusses im Repräsentantenhaus, die Mittelschicht in den USA werde von der geplanten Steuerreform kräftig profitieren.