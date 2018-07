Verschärfte Kontrollen Tempo 30 an Österreichs Grenzen

Österreich hat in der Nacht zum Montag mit befristeten Einreisekontrollen an wichtigen Grenzübergängen begonnen, die bis Freitag andauern sollen.

Seit Mitternacht werden Reisende unter anderem beim deutsch-österreichischen Autobahnübergang Kiefersfelden/Kufstein sowie bei der Einreise von Italien aus am Brenner kontrolliert.

Dort müssen die Fahrzeuge nach Polizeiangaben für Sichtkontrollen auf Tempo 30 abbremsen. Um lange Staus möglichst zu verhindern, sollen zwei Spuren offenbleiben. Dennoch müssen Auto- und Lkw-Fahrer mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Die Grenzkontrollen betreffen - neben dem Brenner - die Übergänge von Deutschland ins österreichische Bundesland Tirol. Ein- und Ausreisen zum Beispiel über Salzburg und Passau sind ohne Kontrollen möglich.

"Wir sind auf der Suche nach möglichen Störern"

Der Schritt wird als Sicherheitsmaßnahme wegen einer zweitägigen Konferenz der EU-Innenminister in Innsbruck begründet. Die Ressortchefs tagen dort am 12. und 13. Juli. Die Grenzkontrollen hingen nicht mit der Zuwandererdebatte zusammen, wurde betont.

"Wir sind auf der Suche nach möglichen Störern, nicht speziell nach Migranten", hatte ein Polizeisprecher am Sonntag erklärt. Bereits jetzt sind weitere Kontrollen geplant - und zwar fünf Tage lang rund um das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 20. September in Salzburg.

Am vielfrequentierten Alpenpass Brenner sind die Behörden auch auf das Aufstellen technischer Sperren eingerichtet. So liegt ein etwa 400 Meter langer Zaun bereit, der bei Bedarf errichtet werden könnte.

Der Schritt erfolgt in einer politisch brisanten Situation. In der Migrationsfrage werden gerade von Österreich und zuletzt auch von Deutschland Grenzkontrollen immer wieder thematisiert. Sollten die deutschen Behörden in absehbarer Zeit die Zurückweisungen an der Grenze zu Österreich ausweiten, hat die Alpenrepublik ihrerseits Maßnahmen an ihrer Südgrenze - nicht zuletzt am Brenner - angedroht.

In den nächsten Wochen wollen Deutschland und Österreich zusammen mit Italien Maßnahmen zur Schließung der zentralen Mittelmeerroute für Flüchtlinge, die über Italien nach Deutschland führt, beraten. Dabei ist die Zahl der in Österreich aufgegriffenen, illegal eingereisten Migranten deutlich rückläufig.