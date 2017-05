Innsbruck Lebenslange Haft für Syrer wegen 20-fachen Mordes an Assad-Soldaten

Er kämpfte für die "Freie Syrische Armee" gegen die Truppen von Baschar al-Assad - und tötete 20 wehrlose und verwundete Soldaten des Regimes. Zu diesem Schluss ist ein Geschworenengericht des Landgerichts Innsbruck am Mittwoch gekommen. Der 27-Jährige Syrer wurde deshalb wegen 20-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Mann war im Juni 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in Tirol festgenommen worden, nachdem ein Landsmann ihn den Behörden gemeldet hatte. Österreichischen Medien zufolge brüstete er sich vor anderen Flüchtlingen damit, verletzte oder wehrlose Soldaten der syrischen Armee erschossen zu haben. Die Vorfälle ereigneten sich demnach in den Jahren 2013 und 2014 in der syrischen Stadt Homs und Umgebung.

In seinem Urteil stützte sich das Gericht auf das Vernehmungsprotokoll beim Landesamt für Verfassungsschutz, in dem der Verurteilte die Taten gestanden hatte. Später widerrief der Mann sein Geständnis.

In dem seit Februar laufenden Gerichtsverfahren erklärte er, seine Äußerungen seien falsch übersetzt worden. Der als Zeuge gerufene Dolmetscher sagte aber aus, dass das Protokoll rückübersetzt worden sei und der Angeklagte jede einzelne Seite unterschrieben habe.

Die Kammer folgte schließlich mit fünf zu drei Stimmen der Sichtweise der Anklage, die die Beweislage als "erdrückend" bezeichnet hatte.