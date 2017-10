Nach der Wahl Wer regiert künftig in Österreich?

Die Zukunft der österreichischen Politik ist ungewiss. Fünf Parteien sind im künftigen Parlament der Republik vertreten, sie teilen sich 183 Sitze - für eine regierungsfähige Mehrheit muss man also 92 Abgeordnete hinter sich vereinen.

Die Grünen sind nach parteiinternen Reibereien, Personalquerelen und der Abspaltung des bekannten Parlamentariers Peter Pilz an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert. Die beiden kleinen Parteien, die nun im Nationalrat, wie das österreichische Parlament heißt, vertreten sind, spielen bei einer Regierungsbildung keine Rolle: die liberalen Neos, die 5,3 Prozent erreichten und künftig zehn Abgeordnete stellen, sowie die Liste Peter Pilz, der mit 4,4 Prozent acht Parlamentarier stellt. In Frage kommen also nur drei Bündnisse:

Schwarz-blau

Eine Koalition aus bürgerlich-konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ gilt als die wahrscheinlichste. Die ÖVP ist der klare Wahlsieger, sie erreichte 31,5 Prozent der Stimmen und stellt damit 62 Abgeordnete. Dem 31 Jahre alten Außenminister und Spitzenkandidaten Sebastian Kurz ist es gelungen, die Partei zumindest von außen rundum zu erneuern. Er verpasste ihr Türkis als neue Parteifarbe, nennt sie "neue Volkspartei" und entschied die Wahl mit zum großen Teil von der FPÖ kopierten Themen - Ausländer, Migration, Flüchtlinge, Islam - für sich.

Die FPÖ hingegen stand Umfragen zufolge lange auf dem ersten Platz, wurde am Ende aber mit 26 Prozent lediglich drittstärkste Kraft. Ihr Chef, Heinz-Christian Strache, hatte Ambitionen, erster FPÖ-Kanzler zu werden. Aus seinem Umfeld war im Wahlkampf immer wieder zu hören, wie sehr er sich über den stramm rechten Kurs der ÖVP ärgerte, weil sie der FPÖ damit Wähler abjagte. Kurz und Strache haben ein eher unterkühltes Verhältnis zueinander, und die FPÖ fordert in einer Koalition das Innenministerium - für die ÖVP kommt das eher nicht in Frage. Da die FPÖ aber theoretisch auch mit der SPÖ zusammengehen kann, wird sie einen hohen Preis verlangen und womöglich auf ihren Wünschen beharren.

Schwarz-rot

Die Fortsetzung der großen Koalition aus ÖVP und SPÖ, diesmal allerdings mit der SPÖ als Juniorpartner und der ÖVP als Kanzlerpartei, ist eher unwahrscheinlich. Die große Koalition regiert in Österreich seit einer gefühlten Ewigkeit, und zuletzt prägten Streitereien und Stillstand das Bild. Es war der Zusammenbruch dieser Koalition, der um ein Jahr vorgezogene Neuwahlen am vergangenen Sonntag erforderlich machte. Dieses Bündnis jetzt doch fortzusetzen, müssten die Akteure den Wählern ziemlich gut erklären können.

Ein Grund könnte sein, die Beteiligung der Rechtspopulisten an der Regierung zu verhindern. Der jetzige Bundeskanzler Christian Kern erklärte noch am Wahlabend, die SPÖ stehe zu Gesprächen bereit, der Ball liege aber beim ÖVP-Chef und Wahlsieger Sebastian Kurz. Ob Kern, der erst im Mai 2016 Kanzler wurde, bereit wäre, als Vizekanzler weiterzumachen, ist ungewiss. In Wien wird spekuliert, dass Kern als SPÖ-Chef abgesetzt werden könnte. An seine Stelle könnte der als konservativ geltende Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil rücken und ein Bündnis mit der ÖVP eingehen.

Rot-blau

Ein Bündnis aus Sozialdemokraten und Rechtspopulisten? Ebenfalls eher unwahrscheinlich - aber nicht ausgeschlossen. Im Bundesland Burgenland regieren die beiden Parteien zusammen, auch wenn das vor allem in der SPÖ stark umstritten ist. Auf Bundesebene haben SPÖ und FPÖ bereits von 1983 bis 1987 gemeinsam regiert. Auch im Bundesland Kärnten, in dem die Rechtspopulisten traditionell am stärksten sind gab es bereits eine solche Kombination - hier waren die Roten der kleine Koalitionspartner der Blauen.

Bundeskanzler Kern hat sich im Wahlkampf zunächst für die FPÖ offen gezeigt, sich aber später halbwegs distanziert. Für ihn hätte eine solche Koalition den Vorteil, dass er Regierungschef bleiben könnte - die SPÖ ist mit 26,9 Prozent leicht stärker als die FPÖ. Fraglich ist, ob beide Parteien inhaltlich genügend Gemeinsamkeiten finden. Es wäre, trotz Vorerfahrungen in den Achtzigern, den Charakter eines Tabubruchs. Die Wähler scheinen darin eher weniger ein Problem zu sehen: Die FPÖ hat viele Arbeiter, klassische SPÖ-Wähler, für sich gewonnen. Aus dem linken Spektrum der SPÖ ist hingegen Kritik an einem solchen Bündnis zu hören. Sie halten eine Zusammenarbeit mit der FPÖ für ausgeschlossen.

Minderheitsregierung: Theoretisch wäre auch möglich, dass die stärkste Partei, die ÖVP, alleine regiert und sich inhaltlich immer neue Mehrheiten sucht. ÖVP-Chef hat diese Option nicht ausgeschlossen, aber erklärt, Ziel sei ein fixer Partner. Sollte es doch so kommen, wäre es ein noch mühsameres Regierungsgeschäft als in der zerstrittenen großen Koalition.

