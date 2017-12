Verfassungsgerichtshof Österreich legalisiert Ehe für alle

In Österreich ist nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs künftig die "Ehe für alle" erlaubt. Damit können auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Der Gerichtshof begründete diesen Schritt mit dem Diskriminierungsverbot. "Die Unterscheidung in Ehe und eingetragene Partnerschaft lässt sich heute nicht aufrechterhalten, ohne gleichgeschlechtliche Paare zu diskriminieren", hieß es in einer entsprechenden Erklärung.

Die Ehe ist laut Gericht ab Januar 2019 für alle möglich. In Deutschland gilt seit dem 1. Oktober die Ehe für alle. Die Union hatte bei der Abstimmung im Bundestag den Fraktionszwang aufgehoben. ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat sich bisher ablehnend zur Ehe für homosexuelle Paare geäußert.

Die ÖVP will künftig mit der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich regieren, wie beide Parteien nach der Wahl am 15. Oktober bekanntgegeben haben. Die Koalitionsverhandlungen laufen, noch in diesem Monat will man sich auf einen Koalitionsvertrag einigen.