Österreich ÖVP-Fraktion wirft Abgeordneten wegen sexistischem Tweet raus

Es begann mit einem Tweet der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli zu den Ereignissen in Chemnitz. "Rechte werden immer stärker wir sind zu wenig radikal", schrieb sie. "Wir sind mehr (noch), aber zu still, zu bequem, zu gespalten, zu unorganisiert, zu zaghaft." Manche verstanden das als Aufforderung zu mehr Engagement gegen Rechtsextremisten, andere als Rechtfertigung von linker Gewalt oder gar als Aufruf dazu. Chebli löschte den Tweet später und erklärte, sie wolle das Wort "radikal" angesichts "der ekelhaften rechten Gewalt" nicht mehr nutzen.

Der Kölner Aktivist Ali Utlu schrieb daraufhin auf Twitter: "Immer wieder gelingt es ihr, nicht die richtigen Formulierungen zu finden, immer wieder muss sie zurückrudern. Wie konnte sie jemals Staatssekretärin werden?" So weit eine akzeptable Kritik, die man inhaltlich teilen kann oder auch nicht.

Doch auf den Tweet von Utlu antwortete Efgani Dönmez, Abgeordneter der bürgerlich-konservativen Regierungspartei ÖVP im österreichischen Parlament: "Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort." In der österreichischen Politik sorgt das nun für große Aufregung und für Ärger: Dönmez wird Sexismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Der 41-Jährige wurde in der Türkei geboren und wuchs in Österreich auf. Bis 2017 war er Mitglied der österreichischen Grünen, seit der Wahl im vergangenen Jahr auf einem Ticket der ÖVP im Parlament. Am Montag wurde er jedoch aus der Fraktion ausgeschlossen.

Manche Twitter-Nutzer verstehen seine Worte so, dass Chebli, eine bekennende Muslima, sich ständig vor Männern auf die Knie geworfen habe. Andere sehen darin die Behauptung, Chebli habe mächtige Männer kniend oral befriedigt, um so ihre Karriere zu befördern.

DPA Sawsan Chebli

Chebli-Kritiker Utlu forderte Dönmez daraufhin zunächst in einer privaten Nachricht und, als das wirkungslos blieb, später auch öffentlich auf, seine Äußerung zu löschen. "Er antwortete sexistisch, was ich komplett ablehne, denn ihr Geschlecht hat mit ihrer Position nichts zu tun", sagt Utlu. "Sie so darzustellen, als hätte sie sich hochgeschlafen, entspricht nicht der Intention meines Tweets." Ihn habe lediglich das Wort "radikal" geärgert. "In einer Zeit, in der ein radikaler Mob durch die Straßen von Chemnitz wütet, kann man der Gegenseite nicht sagen, sie solle sich ebenfalls radikalisieren." Ihre Worte hätte man durchaus als Aufforderung zu Gewalt verstehen können.

"Welches Frauenbild da vertreten wird, brauche ich nicht näher zu erläutern"

Erst nach Utlus öffentlicher Kritik an Dönmez verschwand dessen Tweet. Stattdessen lieferte der Politiker zunächst merkwürdige Rechtfertigungen. Sein Tweet habe "für wilde Interpretationen" gesorgt. Er habe Chebli aber nicht "wegen ihres Geschlechts" oder wegen ihrer politischen Zugehörigkeit diffamieren wollen. Sie unterstütze "mit ihrer Art der Politik" aber "seit Jahren direkt und indirekt reaktionäre Muslimverbände". "Welches Frauenbild da vertreten wird, brauche ich nicht näher zu erläutern", schrieb er. Für Nachfragen, wie er denn seine Aussage gemeint habe, war Dönmez am Montag nicht erreichbar.

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz begründete den Ausschluss von Dönmez aus der Fraktion am Montag als "Signal und Mahnung an alle, die als hohe Funktionsträger und Funktionsträgerinnen Teil unserer Bewegung sind". Aus dem Umfeld von Kurz war außerdem zu hören, dass er Chebli angerufen habe, um ihr mitzuteilen, dass ihm die Angelegenheit leid tue. Es sei ihm wichtig gewesen, sie persönlich zu sprechen.