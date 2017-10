Österreich Wahlsieger Kurz kündigt Koalitionsgespräche mit FPÖ an

In Österreich will die konservative ÖVP mit der rechten FPÖ Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das kündigte ÖVP-Chef Sebastian Kurz an. Bei wichtigen Themen ist man sich einig - es soll schnell gehen.