Österreichs Kanzler Kurz in den USA 15 Minuten bei Donald Trump

In den Souvenirshops in Wien, auch am Flughafen, gibt es T-Shirts zu kaufen mit einem aufgedruckten Känguru. Darauf steht: "No kangaroos in Austria" - für all jene, die Austria mit Australia verwechseln. Es wäre ein undiplomatisches, aber humorvolles Mitbringsel des Kanzlers Sebastian Kurz für Donald Trump. In seinem bisherigen politischen Leben hat Trump sich, wenn überhaupt, vermutlich nur wenig mit Österreich befasst.

Kurz reist an diesem Dienstag nach Washington, für genau 48 Stunden. Höhepunkt ist ein Gespräch der beiden Regierungschefs im Weißen Haus. In den zurückliegenden Jahren lagen die Beziehungen Washingtons zu Wien brach. Zuletzt hatte 2005 ein österreichischer Regierungschef - Wolfgang Schüssel -, einem US-Präsidenten - George W. Bush -, einen Besuch abgestattet. "Die USA haben Österreich in der Vergangenheit eher wenig Aufmerksamkeit geschenkt", fasst Kurz es in einem Interview mit der Zeitung "Die Presse" zusammen.

Kurz reist in einer Zeit nach Amerika, da die Beziehungen zwischen den USA und Europa angespannt sind. Trumps "America First"-Politik, sein Protektionismus sowie das Austarieren des Kräfteverhältnisses zwischen USA, Europa, Russland und China sorgen für ein schwieriges politisches Klima. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit für den Besuch von Kurz in Washington. Detailliert hat die österreichische Presse berichtet, was auf dem Plan steht:

mit Außenminister Mike Pompeo und Wirtschaftsvertretern sollen die bilateralen Beziehungen "revitalisiert" werden. Am Mittwoch soll ein "15- bis 20-minütiges Vieraugengespräch mit US-Präsident Trump im Oval Office stattfinden, das möglicherweise auch länger dauern kann", wie es aus dem Kanzleramt in Wien heißt. Anschließend solle etwa eineinhalb Stunden in größerer Runde über Handelspolitik gesprochen werden. Nach Angaben von Kurz ist "Hauptmission der Reise, einen Handelskrieg abzuwenden", denn ein solcher würde in Österreich "Tausende Arbeitsplätze gefährden", erklärte er via Twitter. Die USA sind nach Deutschland Österreichs zweitwichtigster Wirtschaftspartner.

Am Mittwochabend ist ein privates Abendessen mit Trumps Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner in deren Haus geplant. Die beiden haben als Berater großen Einfluss auf Trumps Politik - und sind nur ein paar Jahre älter als der erst 32-jährige Kurz.

Für Donnerstag stehen, kurz vor Abreise nach Wien, Gespräche mit der Präsidentin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, und der Weltbankpräsidentin Kristalina Georgiewa auf dem Programm.

Worum es im Vieraugengespräch gehen wird, darüber halten sich beide Seiten bedeckt. Aus dem Umfeld von Kurz heißt es, man werde "mit Sicherheit über Migration sprechen" - ein Thema, bei dem Trump und Kurz ihre Vorliebe für Mauern und Zäune teilen. Ansonsten ist aus Washington zu hören, dass Trump "begeistert" sei von dem "sehr jungen Aufsteiger Kurz". Trump, immerhin 40 Jahre älter als sein Gast, dürfte einiges Gutes über Kurz gehört haben. So nannte Richard Grenell, US-Botschafter in Berlin, Kurz vor einem Jahr einen "Rockstar". Und Trevor Traina, US-Botschafter in Wien und wie Grenell ein glühender Verehrer Trumps, schwärmt regelmäßig über Kurz.

"Kurz repräsentiert die Zukunft der europäischen Politik. Österreich ist in großartigen Händen", schrieb Traina kurz nach seiner Ankunft in Wien im Mai 2018. Seither bemühte er sich, ein Gespräch zwischen Kurz und Trump zu ermöglichen. Vor ein paar Tagen erklärte Traina, ein Treffen der beiden sei "überfällig". Und es war Traina, ein Freund von Ivanka Trump, der das Abendessen mit ihr und Kushner einfädelte. Der Besuch insgesamt reiche "in Zeiten wie diesen so gut es geht an einen Staatsbesuch in den USA heran", erklärte er Ende vergangener Woche.

Kurz wiederum weiß um den schlechten Ruf Trumps in Europa. Sein Versuch, einerseits Kritik zu üben an Trump und ihn andererseits zu loben, zumal Trump großen Wert auf solche Gesten legt, ist eine Gratwanderung. So kritisierte Kurz Trumps Protektionismus im Vorfeld als "brandgefährlich" und forderte einen "fairen und gerechten Freihandel". Anders als die USA hält Österreich am Iran-Abkommen fest, ebenso an Abrüstung von Nuklearwaffen und unterstützt die von den USA kritisierte deutsch-russische Ostseepipeline Nord Stream 2. Kurz lobte aber auch Trumps "zum Teil sehr erfolgreiche Außenpolitik": "Trumps Engagement für eine friedliche Lösung auf der koreanischen Halbinsel oder auch seine klare Unterstützung für Israel sehe ich sehr positiv", sagte er der "Presse".

Kurz sieht seinen Kurs als Versuch, nicht von vornherein alle Türen zuzuschlagen. Der US-Präsident sei nun einmal der mächtigste Mann der Welt, Österreich ein kleines Land, aber vom Export abhängig, und daher sei man um gute Beziehungen bemüht.

Die Opposition in Österreich kritisiert Kurz für dessen Lob Trumps scharf. Trump sei "mit Sicherheit der schlechteste und für die Welt gefährlichste US-Präsident der jüngeren Geschichte", teilt Andreas Schieder, SPÖ-Spitzenkandidat zur Europawahl, mit. Es sei "bedauerlich", dass Kurz "nach seiner Begeisterung für Viktor Orbán nun auch Gefallen am Demagogen Trump findet". Schieder spricht von einem "Selfie-Termin bei Trump". Und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert Kurz via Facebook auf, "nicht nur Fotos zu produzieren", sondern gegenüber Trump für "demokratische Werte und Ideale" einzutreten.

In Deutschland blickt man mit Skepsis auf Kurz und dessen außenpolitischen Kurs. Allein im vergangenen Jahr hat er vier Mal den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen, sein rechtspopulistischer Koalitionspartner FPÖ pflegt enge Beziehungen nicht nur zu Putin, sondern auch zu Rechtspopulisten in Europa wie Orbán, Matteo Salvini, Marine Le Pen und zur AfD. Zudem hat Österreich, wie die USA, dem Uno-Migrationspakt nicht zugestimmt - sehr zum Missfallen Berlins. Hört man sich in deutschen politischen Kreisen um, ist die Hoffnung durchweg nicht groß, Kurz könnte bei Trump etwas Positives bewirken.

Für Kurz ist das allerdings auch eine Chance: Gelingt es ihm, Trump Zugeständnisse abzuringen, und seien es nur kleine, kann er zeigen, dass er, wie schon oft in seiner Karriere, unterschätzt wurde. Er wird sich daran messen lassen müssen, ob er in den kommenden zwei Tagen europäische Interessen vertritt - oder ob das Ganze nur ein PR-Auftritt wird.