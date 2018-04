Vor Neuwahlen Österreich verbietet türkische Wahlkampfauftritte

Recep Tayyip Erdogan will seine Macht ausbauen. Der türkische Präsident kündigte am Mittwoch an, die Präsidenten- und Parlamentswahlen würden um mehr als ein Jahr auf den 24. Juni 2018 vorgezogen. Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich wird es bis dahin jedoch nicht geben, das machte Kanzler Sebastian Kurz klar.

Man werde diese "Einmischungen" nicht mehr zulassen, sagte er dem Fernsehsender ORF. Vor dem türkischen Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr hatten geplante Auftritte von türkischen Politikern in mehreren westeuropäischen Ländern für Streit gesorgt.

"Wenn die Türkei diesmal wieder solche Auftritte in Österreich plant, dann kann ich nur klar sagen: Diese Auftritte sind unerwünscht, und wir werden sie nicht zulassen", sagte Kurz.

Steinmeier wird Erdogan bis zur Wahl nicht empfangen

Auch in Deutschland soll es keinen türkischen Wahlkampf geben. Die im vergangenen Jahr vom damaligen Außenminister Sigmar Gabriel verhängte Regelung, Wahlkampfauftritte ausländischer Amtsträger in Deutschland drei Monate vor Wahlen oder Abstimmungen in ihren Ländern grundsätzlich zu verbieten, gelte weiterhin, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit.

Untersagte Auftritte türkischer Politiker vor dem Referendum hatten die Beziehungen zwischen beiden Ländern schwer belastet. Erdogan hatte Deutschland unter anderem "Nazi-Methoden" vorgeworfen.

Nach SPIEGEL-Informatioen wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den Empfang seines Amtskollegen Erdogan bis zu den Neuwahlen verzichten.