Eine Fahrt mit der Seilbahn gibt es an diesem Samstag im Wintersportort Schladming, ein "Gipfelpicknick", am Abend ein Konzert, bei dem unter anderem Cesár Sampson auftreten wird. Der Sänger hatte für Österreich beim Eurovision Song Contest den dritten Platz belegt.

Schöne Bilder also, so ist es geplant. Und dann wäre da natürlich auch noch der bulgarische Premierminister Bojko Borissow, der symbolisch den EU-Ratsvorsitz an Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz übergibt. Österreich, seit 1995 in der EU, übernimmt nach 1998 und 2006 zum dritten Mal diese Aufgabe.

"Servus Europa" hat die Regierung die Feier zum Beginn ihrer Ratspräsidentschaft genannt. Man könnte das auch als Abschiedsgruß verstehen. Ganz abwegig wäre das nicht. Denn die Frage muss schon erlaubt sein, wie europäisch das heutige Österreich unter der bürgerlich-konservativen ÖVP und ihrem rechtspopulistischen Koalitionspartner FPÖ eigentlich noch ist.

Jung, aber erfahren

Im März hatte Kanzler Kurz die Schwerpunkte erläutert, die er in der sechsmonatigen Ratspräsidentschaft setzen wolle: den Brexit und ein EU-Finanzrahmen. Allerdings ist Kurz, obwohl er erst 31 Jahre ist, bereits ein erfahrener Politiker. Er legt großen Wert auf Vermarktbarkeit von Politik, und dazu gehören diese beiden Themen gewiss nicht.

Schon vor Jahren hat er dagegen ein anderes Feld für sich entdeckt: die Flüchtlinge. Regelmäßig betont Kurz, dass er es gewesen sei, der die Schließung der Balkanroute veranlasst habe. Er forderte, Flüchtlinge "nach dem Vorbild Australiens" auf dem Mittelmeer abzufangen und sie "sofort" zurückzuschicken oder "auf Inseln" zu "internieren". Die "Rettung aus Seenot" dürfe "nicht mit einem Ticket nach Mitteleuropa verbunden" sein.

Dass die EU sich jetzt nach langem Ringen für Sammellager außerhalb der Europäischen Union ausgesprochen hat, darauf ist Kurz stolz. Er sei "froh", dass seine Ideen, für die er "oft geschimpft" worden sei, nun aufgegriffen würden, sagte er kürzlich. "Ich bin froh, dass die deutsche Position sich klar in die richtige Richtung verändert hat."

Vorbild bei Europas Konservativen

Das Flüchtlingsthema hatte Kurz 2017 ins Kanzleramt getragen. Es lässt auch heute seine Beliebtheitswerte steigen. Und der Kanzler scheint überzeugt zu sein, dass es ihm auch europaweit nutzen wird. Schon jetzt gilt Kurz bei Konservativen und Rechten über Österreich hinaus als Vorbild. Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, nannte ihn ehrfürchtig "Rockstar".

Kurz redet daher öffentlich besonders häufig über Flüchtlinge, Migranten und Islam. Die europäische Einheit, sagen Kritiker, verstehe er nicht als politische Notwendigkeit, die sich aus den Gräueln des Zweiten Weltkriegs ergeben hat, sondern als etwas, das er verändern will. Er stelle die europäische Solidarität in Frage, wenn er zum Beispiel sage: "Wie kann jemand nach der Genfer Konvention überhaupt nach Österreich flüchten? Ist in irgendeinem Nachbarstaat Krieg?" Sie werfen ihm Geschichtsvergessenheit vor.

In welche Richtung Kurz strebt, kann man daran ablesen, wer seine Verbündeten sind. Einer seiner engsten Partner ist der ungarische Regierungschef Viktor Orbán, der seinem Land eine "illiberale Demokratie" verpassen will, der Minderheiten und freie Presse gängelt und keine Flüchtlinge aufnehmen will, schon gar nicht aus islamischen Ländern. Wer auf Orbán oder Italiens Rechtsaußen-Innenminister Matteo Salvini, herabblicke, sagte Kurz hingegen dem "Standard", zerstöre Europa. Man könne sich nicht in Brüssel hinstellen und sagen: Hier gebe es die guten Länder, dort die bösen.

In Deutschland versteht sich Österreichs Regierungschef prächtig mit Gesundheitsminister Jens Spahn, ebenso mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Beide gelten als Gegenspieler von Kanzlerin Angela Merkel - wie Kurz. Spahn twitterte Bilder von seinen Besuchen bei Kurz in Wien. Söder kam gleich mit seiner ganzen Landesregierung zu Konsultationen nach Linz, lud Kurz nach Bayern zu seinem Wahlkampfabschluss - und betonte, Merkel werde nicht kommen.

Es knirscht im Anti-Merkel-Verbund

Nach außen demonstriert dieser Anti-Merkel-Verbund Einigkeit. Im Inneren knirscht es aber. Die CSU möchte bekanntlich Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen - auch nach Österreich. Prompt erklärt der österreichische Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ: "Wenn Deutschland glaubt, dass man entgegen internationalen Rechts dann einfach Personen nach Österreich zurückbringen kann, dann werden wir den Deutschen erklären, dass wir ihnen diese Personen nicht abnehmen."

Doch man versucht, über solche Dinge hinwegzusehen. Das gilt auch für andere rechte, rechtspopulistische und rechtsextreme Politiker in Europa, die Kurz als "Freund" und "zuverlässigen Partner" bezeichnen. Kurz reist seit Wochen durch Europa, er schmiedete eine "Achse der Willigen", die er - wegen historischer Vorbelastung des Begriffs - nun doch lieber Allianz nennt. Eine Allianz für eine striktere Asylpolitik.

All das spricht dafür, dass der tatsächliche Schwerpunkt von Kurz' Europapolitik also auf der Sicherung der EU-Außengrenzen liegen dürfte, beim Thema Migration und Flucht. Er sei gegen Binnengrenzen, sagt Kurz, aber das funktioniere nur, wenn es sichere EU-Außengrenzen gebe. Wenn die EU da keine gemeinsame Lösung finde, seien die Staaten "gezwungen, Einzelmaßnahmen zu setzen".

"Signal zur offiziellen Beendigung der EU"

In anderen Bereichen hat Kurz bislang eher europafeindlich gehandelt. Für EU-Ausländer kürzte er das Kindergeld, was derzeit Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen ist. Außerdem kündigte er an, Sozialleistungen für EU-Ausländer in den ersten fünf Jahren ihres Aufenthalts in Österreich zu streichen. Auch das dürfte juristisch angefochten werden. Doch in der Bevölkerung kommt diese Politik offenbar gut an.

Erfahrene österreichische Diplomaten, die weder der ÖVP noch der FPÖ nahestehen, sagen, sie hofften, dass Kurz von anderen starken EU-Politikern "eingehegt" würde, dass er "seine gute europäische Seite, die er durchaus hat", zeige. Kritisch sieht es dagegen Armin Thurnher, Herausgeber der Wiener Wochenzeitung "Falter". Der Beginn der österreichischen Ratspräsidentschaft könne "auch als Signal zur offiziellen Beendigung der EU" verstanden werden. "Zumindest der EU, wie wir sie kannten." Es würde das "Europa der Vaterländer" kommen.

Das ist eine Formulierung, die es auch in der deutschen Politik gibt - von der AfD und der CSU. Servus Europa.