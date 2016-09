Pannenserie Österreich verschiebt seine Bundespräsidentenwahl - Termin noch 2016

Die Pannenserie um die österreichische Bundespräsidentenwahl reißt nicht ab: Wegen fehlerhafter Briefwahlumschläge muss der Wahltermin der Stichwahl um das Bundespräsidentenamt verschoben werden.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sagte bei einer Pressekonferenz in Wien, es habe einen "Produktionsfehler bei den Wahlkarten" für die Briefwahl gegeben. Die Umschläge für die Wahlkarten seien "auch 25 Minuten nach dem Verkleben noch aufgegangen". Dadurch seien "einige Hundert" bereits eingeschickte Briefwahlstimmen ungültig, und es sei "keine einwandfreie, rechtskonforme Wahl" mehr möglich.

Sobotka erklärte, das Bundeskriminalamt habe für das Innenministerium die schadhaften Kuverts untersucht. Für die Herstellung neuer Briefwahlunterlagen werde nun eine neue Firma beauftragt, um sich mit der Entwicklung der Unterlagen zu befassen.

Wann die Stichwahl stattfindet, ist noch unklar. "Das Ziel ist, die Wahl noch 2016 durchführen zu können", so Sobotka. Der neue Termin müsse noch gefunden werden. Befinden muss darüber das österreichische Parlament. In zwei Sitzungen des Nationalrats im September solle der neue Wahltag bestimmt werden. Den müsse dann noch der Bundesrat bestätigen, so Sobotka. Zur Debatte stehen bislang der 27. November, sowie der 4. oder der 11. Dezember.

Sobotka entschuldigte sich bei allen Österreichern, bei den beiden Kandidaten und bei allen, die bislang schon mit den mangelhaften Briefwahlumschlägen gewählt haben. Eigentlich hätten die Österreicher am 2. Oktober einen neuen Bundespräsidenten bestimmen sollen. Zur Wahl stehen in der Stichwahl der ehemalige Grünen-Vorsitzende Alexander Van der Bellen und der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer.

Der Verfassungsgerichtshof hatte die erste Stichwahl vom Mai wegen zahlreicher Verfahrensfehler aufgehoben. Bei der Auszählung der Stimmen der Briefwähler war es dem Urteil zufolge zu keinem Wahlbetrug gekommen. Allerdings waren das vorzeitige Öffnen oder das vorschriftswidrige Lagern der Kuverts Grund genug für eine Neuauflage.

Die annullierte Stichwahl hatte Van der Bellen hauchdünn - und wegen eines großen Plus bei den Briefwahlstimmen - gegen Hofer von den rechtspopulistischen Freiheitlichen gewonnen. Van der Bellen siegte mit nur 31.000 Stimmen Vorsprung.