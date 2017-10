Wahl in Österreich Rechts gewinnt

Die Rechten jubeln, die Linken jammern: Sebastian Kurz ist gelungen, seine seit drei Jahrzehnten ununterbrochen regierende ÖVP als frische, neue Kraft zu präsentieren. Er hat ein riskantes Spiel gespielt, indem er Parteichef Reinhold Mitterlehner mit seinen Ambitionen im Mai 2017 aus dem Amt drängte. Anschließend übernahm er die Macht in der Partei, sicherte sich weitreichende Rechte, forderte von den Altvorderen den Kniefall, ließ die große Koalition platzen und erzwang damit Neuwahlen.

Dieses machtbewusst kalkulierte Spiel hat er nun gewonnen. Mit mehr als 30 Prozent ist die ÖVP mit Abstand stärkste Kraft in Österreich, der Regierungsauftrag ist dem erst 31-jährigen Kurz, bislang Außenminister, sicher. Wahrscheinlichster Koalitionspartner ist die rechtspopulistische FPÖ, die mit 26 Prozent zwar nur auf den dritten Platz kommt, aber satte 5,5 Prozentpunkte hinzugewinnt. Das ist also das Ergebnis: Mehr als die Hälfte aller wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher stimmen für eine rechtskonservative Partei.

Klare Wahlverlierer sind die sozialdemokratische SPÖ von Bundeskanzler Christian Kern, obwohl sie mit 26,8 Prozent sogar minimal hinzugewinnt, sowie, vor allem, die Grünen, die laut den jüngsten Hochrechnungen von 12,4 auf 3,9 Prozent abstürzen und damit nach derzeitigem Stand sogar die Vier-Prozent-Hürde und damit den Einzug in den Nationalrat, wie das österreichische Parlament heißt, verfehlen.

Der SPÖ schadeten zuletzt mehrere Faktoren, die weit über Österreich hinausreichende Frage zum Beispiel, was Sozialdemokratie überhaupt sein will in der heutigen Zeit. Aber auch eine Schmutzkampagne mit gefälschten Facebookseiten, die den politischen Gegner in Misskredit bringen sollte.

Nationalratswahl 2017 Hochrechnung ORF / SORA, 19.37 Uhr Stimmenverteilung Anteile in Prozent SPÖ 26,8 ±0 ÖVP 31,7 +7,7 FPÖ 26 +5,5 Grüne 3,9 -8,5 Neos 5,1 +0,1 Liste Pilz 4,3 +4,3 Sonstige 2,2 -9,1 Quelle: ORF / SORA Hochrechnung ZDF, 18 Uhr Stimmenverteilung Anteile in Prozent SPÖ 26,3 -0,5 ÖVP 30,2 +6,2 FPÖ 26,8 +6,3 Grüne 4,9 -7,5 Neos 5,3 +0,3 Liste Pilz 4,3 +4,3 Sonstige 2,2 -9,1 Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Den Grünen wurde zum Verhängnis, dass sie zuletzt ein enorm zerstrittenes Bild abgaben. Zuletzt spaltete sich der Abgeordnete Peter Pilz ab, ein Mann mit großem Ego, aber auch mit großen politischen Verdiensten, den die Grünen bei der Listenaufstellung abgestraft hatte und der dann mit einer eigenen "Liste Pilz" in die Wahl zog - und nun, anders als die Grünen, aller Voraussicht nach sogar den Einzug ins Parlament schafft. So wie auch die liberalen Neos, die mit knapp über 5 Prozent viertstärkste Kraft werden.

Zwar haben die Parteien sich im Vorfeld der Wahl nicht auf eine Koalition festgelegt. Als wahrscheinlich gilt aber ein Bündnis zwischen ÖVP und FPÖ und damit, nach Jahren der großen Koalition, wieder eine rechte Regierung. Schon einmal, ab dem Jahr 2000, regierten diese beiden Parteien gemeinsam in Wien. Damals ging ein Aufschrei durch Europa, Österreich wurde mit Sanktionen belegt und galt als Pariastaat.

Diesmal dürfte eine solche Empörung ausbleiben. Europa ist in den zurückliegenden Jahren selbst insgesamt nach rechts gerückt, und man hat sich an Österreich als einem Land, in dem die Rechtspopulisten traditionell stark sind, inzwischen gewöhnt. Rechte Parolen sind auf erschreckende Weise Normalität, gegen die kaum jemand auf die Straße geht. Eine FPÖ-Regierungsbeteiligung würde heute nur noch wenige erschrecken.

Eine Fortsetzung der großen Koalition wäre zwar rechnerisch möglich, aber ein Schlag ins Gesicht der Wählerinnen und Wähler. Der noch amtierende Kanzler Kern sagte am Wahlabend dennoch, er stehe für Gespräche zur Verfügung. Der Ball liege nun beim Bundespräsidenten und dann beim ÖVP-Chef Kurz. Damit deutete er an, er stehe auch als Vizekanzler bereit. Die große Koalition war nach jahrelanger und quälender Streiterei zerbrochen und hatte um ein Jahr vorgezogene Neuwahlen nötig gemacht.

Ein Zusammengehen von SPÖ und FPÖ wäre inhaltlich kaum durchsetzbar - auch wenn es solch ein Bündnis regional gibt, im Bundesland Burgenland.

Was Österreich erlebt, ist eine kontinuierliche Entwicklung nach rechts, über Jahre hinweg. Die FPÖ existiert, anders als die AfD in Deutschland, schon seit 1955. Ab Mitte der Achtzigerjahre profilierte sie sich unter Jörg Haider und ist seither keine Randerscheinung, sondern eine Volkspartei. Rechte Gedanken gedeihen in Österreich, eine echte inhaltliche Auseinandersetzung mit den Rechten findet kaum statt. Fast gilt es als schick, ultrarechts zu sein. Es ist ein politisches Statement, auf das viele sogar stolz sind.

Über Monate hinweg standen FPÖ und ihr Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache laut Umfragen auf Platz eins in der Wählergunst. Kurz ist gelungen, mit einer harten Haltung in der Flüchtlingspolitik - Kurz rühmte sich im Wahlkampf permanent, die Schließung der Balkanroute zu verantworten - der FPÖ diesen Rang abzulaufen. Aber sie ist nun sehr wahrscheinlich Königmacher in Österreich - eine Partei, deren Verbindungen ins Lager der Neonazis nachgewiesen sind und in der größtenteils Burschenschafter das Sagen haben.