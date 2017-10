Hochburg der FPÖ Ein Dorf wählt rechts. Vorsorglich.

Frau L. hat genug von den Ausländern. "Immer mehr, immer mehr", sagt sie. "Ist genug!" Frau L. ist Österreicherin, "seit vielen, vielen Jahren", wie sie sagt. Ihre Eltern kamen mit ihr in den Neunzigerjahren aus Serbien, Flucht vor dem Krieg. "Österreich hat uns sehr gut aufgenommen", sagt sie und lächelt. Hier besuchte sie die Schule, hier lernte sie ihren späteren Mann kennen, hier arbeitet sie jetzt als Verkäuferin am nahegelegenen Wiener Flughafen.

Frau L., Anfang dreißig, wohnt in Fischamend, etwa 25 Kilometer von Wien entfernt. Die Gemeinde liegt im Bezirk Bruck an der Leitha - es ist der einzige Bezirk im Bundesland Niederösterreich, in dem die FPÖ bei der Nationalratswahl am Sonntag gewonnen hat. Auch in Fischamend gewannen die Rechtspopulisten: Von 2808 abgegebenen Stimmen erhielten sie 938. Das sind 33,4 Prozent - jede dritte Stimme. Österreichweit kamen die Rechtspopulisten auf 26 Prozent - nur, mag man fast sagen, im Vergleich zu Fischamend.

"Habe ich auch FPÖ gewählt", sagt Frau L.

Warum?

"Weil zu viele Ausländer!"

Aber geht es Ihnen schlechter, Frau L.? Nehmen Sie die Fremden wahr? Sehen Sie sie im Alltag? Spüren Sie eine Veränderung? Sie überlegt lange.

"Nein, nicht im Alltag. Aber sie kommen und sind bereit, jeden Job zu machen. Für wenig Geld. Ich habe Angst, meine Arbeit zu verlieren."

Hat denn jemand in Ihrem Umfeld den Job wegen der Ausländer verloren? Wieder überlegt sie.

"Hm. Nein. Aber trotzdem. Das ist eine Gefahr."

Ist Fischamend eine rechtsradikale Hochburg? Thomas Ram seufzt, lächelt und schüttelt den Kopf. Ram, 45 Jahre alt, ist Bürgermeister des Städtchens. "Nein", sagt er. "Die FPÖ ist hier nicht einmal im Gemeinderat vertreten." Er selbst war mal FPÖ-Mitglied, trat aber aus und ist nun parteiunabhängig. "Die Wahlplattform Gemeinsam für Fischamend, für die ich angetreten bin, hat bei der letzten Kommunalwahl 69 Prozent geholt. Wir haben 19 von 25 Mandaten, die SPÖ hat vier und eine weitere Liste zwei."

Sonntags, montags, dienstags: Ruhetag

Die ÖVP, die bei der Wahl am Sonntag mit 31,6 Prozent als Sieger hervorging und deren erst 31-jähriger Spitzenkandidat Sebastian Kurz neuer Bundeskanzler werden dürfte, ist im lokalen Parlament in Fischamend überhaupt nicht vertreten. "Die sind Teil unserer Liste", sagt Ram. Und die FPÖ hatte bei der Kommunalwahl in Fischamend "keine Chance" - jene Partei also, die am Sonntag die meisten Stimmen im Ort erhielt.

Tagsüber wirkt Fischamend, 6200 Einwohner, leer. Die meisten Menschen, die hier leben, pendeln täglich mit dem Auto oder mit dem Zug nach Wien. Die Häuser mit den frisch gestrichenen Fassaden leuchten in der Herbstsonne. Vier Museen bietet der kleine Ort, darunter eines für Luftfahrt und Zeitgeschichte, im Schaufenster ist eine Bombe ausgestellt - ein Blindgänger, den man nach einem Angriff auf Fischamend vom 12. April 1944 gefunden hat. Es gibt hier mehrere Gasthäuser, eines hat sonntags, montags und dienstags Ruhetag. Vor den Cafés stehen Stühle, im Ortskern ist ein Fahrradladen. Seit kurzem gibt es einen Radweg zum Wiener Flughafen, der von Fischamend aus nur drei Kilometer entfernt ist, ideal für Leute wie Frau L., die dort arbeiten.

Hasnain Kazim Thomas Ram BuÌrgermeister Fischamend

"Es geht uns hier sehr gut", sagt Ram. Arbeitslosigkeit? "Faktisch keine", sagt er. Gerade erst hat der japanische Werkzeughersteller Makita hier seine Europazentrale eröffnet. Ausländer? Er holt sein Handy hervor, sucht eine App, in der alle Statistiken seiner Gemeinde zu finden sind. "82,7 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger von Fischamend sind österreichische Staatsbürger", liest er vor. Es gebe hier relativ viele Ungarn und Slowaken. "Das sind meist Pflegekräfte." Und Flüchtlinge? Ram überlegt. "Vielleicht zehn?" Zehn Flüchtlingsheime? "Nein, nein, zehn Flüchtlinge insgesamt."



Zehn Flüchtlinge auf 6200 Einwohner.

Satt, aber unzufrieden

Wirtschaftlich geht es den Menschen in Fischamend gut, es gibt wenige Ausländer und so gut wie keine Flüchtlinge - und jeder Dritte wählt FPÖ? Ram sagt, es sei ein Klischee zu glauben, die FPÖ sei nur dort erfolgreich, wo es Probleme gebe. "Das ist komplizierter." Aber was genau ist der Grund? "Die Leute sind unzufrieden mit der Regierung. Mit der großen Koalition. Und sie haben Angst, dass sich ihr Leben verändern könnte."

Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass alle Parteien jahrelang die Parolen der Rechten nachgebetet haben. In den Ohren vieler Menschen klingen sie daher offensichtlich nicht mehr extrem. Viele Arbeiter, eigentlich SPÖ-Wähler, haben ihre Stimme diesmal der FPÖ gegeben, ebenso viele junge Menschen, auch in Fischamend. "Wir sind ja eigentlich eine klassische Arbeitergemeinde", sagt Ram.

Wie Frau L. erhoffen sich viele von der FPÖ den Schutz ihrer Arbeitsplätze. Wer Angst vor Jobverlust hat und sich vor Veränderungen fürchtet, bei dem kommen ausländerfeindliche Parolen gut an - selbst wenn es keine Ausländer gibt im eigenen Ort. Offensichtlich wählt man rein vorsorglich rechts.

Auch Herr S., ein Rentner, der sich bei der Bäckerei neben dem Rathaus ein Stück Kuchen holt, sagt, er habe FPÖ gewählt. "Warum? Ja, hm." Er überlegt lange. "Die sorgen vielleicht dafür, dass die SPÖ wieder zu Sinnen kommt und sich mal überlegt, wofür sie eigentlich gut ist." Vielleicht werde er beim nächsten Mal dann wieder die Sozialdemokraten wählen. "Aber wenn die jetzt wieder große Koalition machen, nach all dem jahrelangen Streit, dann bleib ich bei der FPÖ." Parteibindung, bestätigen Wahlforscher, habe deutlich ab-, die Wahldynamik spürbar zugenommen. Eine Partei, die heute erfolgreich ist, kann morgen schon erledigt sein - und umgekehrt.

Wirkliche Bedrohung durch Fremde, wie die FPÖ sie an die Wand malt, liegt in Fischamend jedenfalls einige Zeit zurück. Eine Tafel am Rathaus erinnert daran. Darauf ist zu lesen: "1529 Türkennot". Und weiter: "1683 Zweite Türkennot". Geblieben ist von der Belagerung durch die Osmanen nur Gutes: der Kaffee, den man nun als eigene Kultur zelebriert.