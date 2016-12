FPÖ-Duo Hofer und Strache Die Führungsfrage

Zur Not tut es für Heinz-Christian Strache auch ein frei erfundener Titel: "Bürgerkanzler". Eine Portion Anmaßung, dazu ein Foto mit klarer Bildsprache (Daumen hoch, breites Grinsen), so präsentiert sich der Vorsitzende der österreichischen Partei FPÖ seit einer Weile auf Facebook.

Der rechtspopulistische Politiker wähnt sich schon seit Monaten auf dem Sprung ins Kanzleramt, die "Blauen" liegen in Umfragen klar vor den beiden schwächelnden Volksparteien SPÖ und ÖVP. Die Bundespräsidentenwahl, so war der ursprüngliche Plan der FPÖ, sollte die Partei ihrem großen Ziel noch ein Stückchen näherbringen. Ein FPÖ-Mann im höchsten Staatsamt: Das hätte die Rechtspopulisten geadelt und ihre Hoffnungen auf vorgezogene Parlamentswahlen genährt.

Es hätte alles so schön nach dem Drehbuch Straches laufen können. Lief es aber nicht: Norbert Hofer verlor die Stichwahl gegen Alexander Van der Bellen - und in österreichischen Medien wird bereits die Frage aufgeworfen, ob ausgerechnet Strache durch allzu aggressive Aufritte den Wahlsieg Hofers verpatzt habe. Der "Kurier" zitierte zudem Demoskopen, die jetzt mit einer Führungsdebatte bei den Rechtspopulisten rechnen.

Der Ruhige und der Provokateur

Lauert Straches gefährlichster Gegner in den eigenen Reihen? Kommt ihm, dem vermeintlich starken Mann der FPÖ, am Ende Hofer - gewollt oder ungewollt - in die Quere? "Wer glaubt, zwischen uns beiden gibt es Differenzen, der wird enttäuscht werden. Wir sind ein Team", betonte Hofer noch am Sonntagabend.

Und doch wirken seine Worte wie ein Tabubruch in der Partei. Seit ihrem einstigen Übervater Jörg Haider betreibt die FPÖ einen regelrechten Personenkult um ihren Vorsitzenden. Erst vor ein paar Tagen ließ sich Strache groß für zehn Jahre im Amt als FPÖ-Fraktionsvorsitzender feiern. Aber er ist jetzt nicht mehr unangefochten, Hofer begegnet seinem einstigen Ziehvater längst auf Augenhöhe - das ist eine erstaunliche Karriere für einen Politiker, den seine Landsleute noch Anfang des Jahres kaum kannten.

In ihrem Auftreten könnten die beiden kaum unterschiedlicher sein. Smart, höflich und ruhig der eine (Hofer), nur im Wahlkampf verlor er gelegentlich die Contenance. Ganz Provokateur dagegen der andere (Strache). Zwar versucht sich der FPÖ-Chef vermehrt in staatsmännischer Pose. In der Rolle des aggressiven Angreifers ist Strache, der einst vor Gericht Kontakte zu Neonazis einräumte, aber viel eher zu Hause: Mal warnte er in den vergangenen Wochen in der Flüchtlingsdebatte vor einem "Bürgerkrieg", mal postete er auf Facebook eine Hymnenstrophe von Ottokar Kernstock. Der deutschnationale Dichter hatte auch das "Hakenkreuzlied" verfasst, das von der NSDAP verwendet wurde.

"Mehr denn je - HC!"

Sympathisanten am rechten Rand mag man damit überzeugen, aber Wähler aus der bürgerlichen Mitte, die die FPÖ auch benötigt, wenn sie das Kanzleramt erobern will? Hofer, so analysierten es zuletzt Demoskopen, strahlt in deutlich breitere Wählerschichten aus als dies Strache vermag. Genau dies könnte zur größten Hypothek für den FPÖ-Chef werden.

In der Partei dürften sie den sogenannten Vertrauensindex zu den wichtigsten Bundespolitikern Österreichs sorgfältig geprüft haben, der zuletzt Mitte November vom Institut OGM veröffentlicht wurde. Hofer wird darin als der Oppositionspolitiker geführt, dem das meiste Vertrauen entgegengebracht wird (5 Punkte). Strache dagegen taucht weit abgeschlagen erst im unteren Drittel auf, noch dazu mit einem Negativwert: minus 13 Punkte.

In der Nacht zu Montag - die Bundespräsidentenwahl war gerade für die FPÖ verloren - machte Strache seinen Machtanspruch unmissverständlich deutlich. Er werde als Spitzenkandidat seiner Partei in die nächste Nationalratswahl gehen. 2017 werde das Jahr der FPÖ, postete er auf Facebook und fügte hinzu: "Mehr denn je - HC!". HC, so kürzt Strache gerne seinen Vornamen ab.

Der Eintrag war gleich in doppelter Hinsicht bemerkenswert: Strache betonte seine Kandidatur, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und außerdem: Ihm fiel offenbar nicht viel mehr ein, als einen Spruch der politischen Konkurrenz zu kopieren. "Mehr denn je - VdB", so lautete der Wahlkampfspruch des neu gewählten Bundespräsidenten Van der Bellen.