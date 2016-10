Flüchtlingskrise Österreichs Außenminister will wieder mehr Stabilität in der EU

Stabilität und Sicherheit - das sind für Österreichs Außenminister Sebastian Kurz die Werte, für die die Europäische Union steht. Doch die Unterstützung dafür nimmt aus Sicht des Politikers zusehends in der Bevölkerung ab. Der Grund: die Flüchtlingskrise. Um wieder mehr Vertrauen herzustellen, müsse diese gelöst werden, sagte Kurz der "Passauer Neuen Presse" - und zwar, indem die Außengrenzen besser kontrolliert würden.

"Eine EU, die keine Kontrolle über die europäischen Außengrenzen hat, die nicht selbst entscheiden kann, wer nach Europa zuwandert und wer nicht, die kann dieses Versprechen von Stabilität und Sicherheit nicht einlösen", sagte Kurz. Er glaube nicht, dass es neue Visionen für die EU brauche. "Die Vision eines Friedensprojekts, das Freiheit und Wohlstand, Stabilität und Sicherheit bietet, ist nach wie vor die richtige. Wir müssen es nur schaffen, diese Versprechen auch einzulösen."

Dafür brauche es "Lösungskompetenz" bei aktuellen Herausforderungen wie der Flüchtlings- und Migrationsfrage, sagte Kurz. "Es ist wichtig, dass wir die europäische Grenzschutz- und Küstenwache stärken, damit wir an der europäischen Außengrenze illegale Migranten stoppen", sagte Kurz. Flüchtlinge könnten dort versorgt werden, um dann "die Rückstellung in sichere Gebiete im Herkunfts- oder Transitland zu organisieren". Diese Idee wird seit Monaten von Österreich propagiert, trifft aber in der EU auf wenig Unterstützung.

Bereits Anfang Oktober hatte Kurz die jüngste Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert, dass Deutschland bald mehrere Hundert Flüchtlinge monatlich aus Griechenland und Italien aufnehmen wird.

"Diese Politik ist falsch", sagte der ÖVP-Politiker. Merkels Ziel sei es offenbar, die beiden Mittelmeerländer zu entlasten. Erreicht werde durch die geplanten Maßnahmen nach seiner Ansicht aber genau das Gegenteil. Statt weniger würden dadurch "vermutlich noch mehr Flüchtlinge nach Griechenland und Italien kommen und diese Länder immer noch stärker belastet werden", sagte Kurz.

Solange man Migranten das Gefühl gebe, dass es sich lohne, nach Italien und Griechenland zu kommen, weil man am Ende in Deutschland lande, "fördert man das Geschäft der Schlepper und löst weitere Flüchtlingsströme aus", sagte er.