Österreichs Bundeskanzler Der schrecklich fesche Herr Kern

Kaum ein Artikel über Christian Kern kommt ohne Verweis auf seine Vorliebe für maßgeschneiderte Anzüge aus. Das hat zum einen damit zu tun, dass der österreichische Bundeskanzler, 50 Jahre alt, jünger wirkend, mit seinem Kleidungsstil heraussticht aus der Reihe der grauen Männer in eher gewöhnlich sitzenden Anzügen. Es hat aber auch damit zu tun, dass viele Österreicher großen Wert legen auf das Äußere ihrer Politiker. Wie "fesch" doch dieser oder jener sei, hört man regelmäßig. Wer "fesch" aussieht, ist im Vorteil. Gelegentlich ist das sogar wichtiger als der politische Inhalt.

Da passt es gut, dass die österreichische Presse Christian Kern gerne als Stilikone feiert. Kern ist seit Mai Bundeskanzler Österreichs, als Nachfolger seines sozialdemokratischen Parteifreundes Werner Faymann, der am Ende glücklos agierte und zurücktrat.

Kern, Sohn einer Sekretärin und eines Elektroinstallateurs, ist in einer Arbeitergegend von Wien groß geworden. Er hat in seiner Heimatstadt Kommunikationswissenschaften studiert und später eine Managerausbildung in St. Gallen absolviert. In der SPÖ galt er schon seit einigen Jahren als Kandidat für das Amt des Regierungschefs. Als jemand, der das Steuer herumreißen könnte, wenn es mal nötig werden würde. Gerne befeuerte er Gerüchte über seine Ambitionen, nur um sie sofort wieder zu bestreiten.

Damals war er Chef der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die er - auch mit Hilfe von staatlichen Zuschüssen - modernisierte und der er ein frischeres Image verpasste. Große Aufmerksamkeit wurde ihm zuteil, als er während des Flüchtlingszustroms 2015 unbürokratisch Hilfszüge organisierte und Kanzler Faymann kritisierte, zu dem er ansonsten einen guten Draht hatte. Politische Erfahrungen hatte Kern bis dahin in den Neunzigerjahren als Sprecher und Büroleiter des SPÖ-Fraktionschefs gesammelt.

Als Kern antrat, wurden große Hoffnungen auf ihn gesetzt. Er sprach von einem "Neustart" der Großen Koalition, scheute sogar vor dem Begriff "New Deal" nicht zurück, den es mit der christlich-konservativen ÖVP auszuhandeln gelte. Man werde den "Stillstand" und das "geistige Vakuum" der Republik angehen und die "schlechte Laune" vertreiben, die Wirtschaft ankurbeln und neue Arbeitsplätze schaffen. Die ÖVP, Juniorpartner in der Koalition, reagierte geradezu verliebt. "Ja, ich will!", rief ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner Kern nach dessen Antrittsrede entgegen.

Von der Verliebtheit ist vier Monate später nicht viel geblieben. Die Koalition wirkt zerstritten, von Eitelkeiten getrieben. Man merkt es auch daran, dass die Frage, wer denn der beliebteste Politiker im Land sei, die politischen Zirkel wieder stärker beschäftigt.

Konkurrenz vom beliebten Außenminister

Und im Umfeld von Kern registriert man argwöhnisch, dass diese Rolle derzeit Außenminister Sebastian Kurz innehat. Kurz ist erst 30 Jahre alt und Hoffnungsträger der ÖVP. Seine Partei wiederum ist weit davon entfernt, stärkste Kraft zu werden, weshalb Kurz zögert, allzu sehr nach vorne zu preschen und ÖVP-Chef Mitterlehner seinen Posten streitig zu machen. Wären jetzt Wahlen, dürfte die rechtspopulistische FPÖ Umfragen zufolge Nummer eins im Land werden.

Nationalratswahlen stehen planmäßig zwar erst 2018 an, doch schon jetzt kriselt es gewaltig. Koalitionspolitiker betonen umso heftiger, an den Spekulationen über einen vorgezogenen Wahltermin sei nichts dran.

Überhaupt müsse ja am 4. Dezember zunächst ein Bundespräsident gewählt werden, eine etwas unangenehme Geschichte, denn es ist die verschobene Wiederholung einer Stichwahl. Entweder wird der Grüne Alexander Van der Bellen nächstes Staatsoberhaupt oder der FPÖ-Mann Norbert Hofer, der, womit wir wieder bei Kern wären, bessere Anzüge trägt als Van der Bellen.

Würde Kern eine Koalition mit den Rechtspopulisten eingehen? Das ist die große Frage, und Kern weicht einer Antwort aus. Er belässt es bei Andeutungen. Die SPÖ, sagte er, werde "insbesondere der ÖVP und auch den anderen Parteien ihre Hand entgegenstrecken". In der Flüchtlingsfrage gelte es, Menschlichkeit mit Fragen der Sicherheit und Ordnung zu verbinden. Man werde "nicht mit Parteien zusammenarbeiten, die gegen Menschen und Minderheiten hetzen". Also nicht mit der FPÖ. Oder doch?

Inhaltlich gibt es zwischen SPÖ und FPÖ kaum Überschneidungen. In einem Internetchat fragt jemand: Herr Kern, warum können Homosexuelle in Österreich nicht heiraten? Kern antwortet: "Ein total absurder Zustand. Ich würde mir 2016 größere Entspanntheit wünschen."

Manche vergleichen Kern mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau, diesem coolen, jungen Premier, der eines seiner politischen Vorbilder ist. Kern ist ein netter Mensch, er hört den Leuten zu, gibt ihnen das Gefühl, sie ernst zu nehmen. Fragen beantwortet er oft ziemlich direkt.

Einem Journalisten sagte er kürzlich zum Thema EU-Mitgliedschaft der Türkei: "Man muss da der Realität ins Gesicht sehen. Die Beitrittsverhandlungen sind derzeit nicht mehr als eine Fiktion." Damit war der diplomatische Eklat perfekt: Kern und sein kleines Österreich preschen vor und wollen die Beitrittsgespräche mit der Türkei beenden - eine Haltung, die vermutlich so mancher EU-Staat teilt, aber außer Österreich niemand ausspricht. Kern musste beim EU-Gipfel in Bratislava zurückrudern. Auch eine Fähigkeit, die manche an ihm schätzen: Fehler eingestehen und korrigieren zu können. Man kann es auch als Sprunghaftigkeit deuten.

"Emporkömmling und Aufsteiger"

Die Wähler mögen ihn mehrheitlich. Die SPÖ, deren Parteichef Kern seit diesem Sommer ebenfalls ist, kann bei den Beliebtheitswerten nicht mithalten. Das bringt Kern gewissermaßen in die Bredouille, die richtige Linie zu finden: sozialdemokratisch, aber auch wieder nicht zu sozialdemokratisch.

Innerhalb der Partei wird Kern gelegentlich mit Begriffen wie "Emporkömmling" und "Aufsteiger" bedacht. Viele neiden ihm seinen Hang zum Perfektionismus, auch, dass er mehr Pragmatiker und weniger Ideologe ist. Zwar habe er Stallgeruch durch seine Herkunft, aber er sei eben kein in der Wolle gefärbter Roter.

Wie um zu beweisen, dass er es doch ist, lehnt Kern Ceta ab, das EU-Handelsabkommen mit Kanada. In einer Online-Befragung haben sich etwa 90 Prozent der SPÖ-Mitglieder darauf festgelegt - allerdings hatten sich nicht einmal acht Prozent aller Mitglieder daran beteiligt. Ebenso befürwortet Kern neuerdings eine "Maschinensteuer" und spricht von "Reaktivierung der Vermögenssteuer" und "Arbeitszeitverkürzungen" - Dinge, die der Koalitionspartner ÖVP partout nicht will.

Inszenierung, das hat Kern verinnerlicht, ist Teil des politischen Geschäfts. Kürzlich joggte er zusammen mit dem britischen Außenminister und postete ein Foto auf Facebook.

Es genügte, um ihm die Aufmerksamkeit in Österreich zu sichern. Kern, sein Freizeitverhalten und der politische Seitenhieb auf Johnson waren Thema. Und sein Sportanzug, der deutlich schicker war als der von Johnson.