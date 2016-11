Einzeltäter an US-Universität IS reklamiert Campus-Attacke in Ohio für sich

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamiert die Attacke an einer Universität im US-Bundesstaat Ohio für sich. Der Angreifer sei ein "Soldat des Kalifats" gewesen, berichtete die IS-nahe Nachrichtenagentur Amaq unter Berufung auf eine "Sicherheitsquelle" des IS.

Ähnliche Formulierungen hatten die Dschihadisten zuletzt verwendet, wenn ein Anschlag nicht vom IS geplant war, der Angreifer aber Beziehungen zur Terrormiliz hatte.

Ein Student der Ohio State University war am Montag in eine Gruppe Fußgänger auf dem Campus in Columbus gefahren. Danach stieg er aus dem Wagen und griff Umstehende mit einem Schlachtermesser an. Elf Menschen wurden verletzt. Die Polizei hatte erklärt, sie untersuche auch Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

Medienberichten zufolge hatte der Mann vor seiner Attacke eine gegen die USA gerichtete politische Botschaft in sozialen Netzwerken gepostet. Darin forderte er die USA auf, ihre Einmischung in Belange muslimischer Länder zu beenden. "Wir sind nicht schwach, denkt daran", schrieb er nach Angaben des Senders CNBC. "Wir werden euch nicht schlafen lassen, ehe ihr den Muslimen nicht Frieden gewährt."

Die Botschaft, vermutlich auf seiner Facebook-Seite, erschien wenige Minuten vor seiner Attacke, inzwischen sei die Seite aber blockiert, berichtete der Sender ABC.

Der Angreifer wurde nach Angaben der Polizei binnen weniger als einer Minute von einem herbeigeeilten Polizisten getötet. Die Verletzten werden wegen Stich- oder Schnittverletzungen behandelt, andere wegen Blessuren nach dem Zusammenprall mit dem Auto.