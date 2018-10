Ojub Titijew ist mit dem Václav-Havel-Menschenrechtspreis 2018 ausgezeichnet worden. Der Russe ist ein bekannter Verteidiger der Menschenrechte und befindet sich seit Januar in Gefangenschaft.

Innerhalb der Nichtregierungsorganisation Memorial (Memorial Human Rights Centre) in Tschetschenien ist Titiew Leiter des Büros in der Stadt Grosny. In dieser Funktion berichtet er unter anderem über Missbrauch durch die lokalen Behörden und sorgte damit für große Aufmerksamkeit für Menschenrechtsverletzungen in der Region. Er folgte auf Natalia Estemirova, die 2009 ermordet worden war. Im Rahmen der Auszeichnung erhält er 60.000 Euro.

Weitere Nominierte waren Rosa Mariá Payá und Nabel Rajab

Der Preis wird seit 2013 jährlich durch die Parlamentarische Versammlung des Europarates in Partnerschaft mit der Václav-Havel-Bibliothek und der Stiftung Charta 77 verliehen. Er ist bestimmt für Menschen oder Organisationen, die sich im Kampf für Menschenrechte verdient gemacht haben.

Die weiteren Nominierten waren die kubanische Aktivistin Rosa Mariá Payá und Nabel Rajab, ein bekannter bahrainischer Verteidiger der Menschrechte, der seit 2016 genau wie Titijew in Gefangenschaft lebt.

Im vergangenen Jahr hatte Murat Arslan den Václav-Havel-Preis erhalten. Der Türke setzt sich für die Unabhängigkeit der Justiz in seinem Land ein. Seit 2016 sitzt er in Haft. Václav Havel war ein Bürgerrechtler und der letzte Staatspräsident der Tschechoslowakei (1989 bis 1992) und erster Präsident der Tschechischen Republik (1993 bis 2003). Er starb im Jahr 2011 im Alter von 75 Jahren.