Vorbereitung für Olympia Nordkoreanische Eishockey-Spielerinnen in Südkorea angekommen

Eine Delegation nordkoreanischer Sportlerinnen und Funktionäre ist über die schwer bewachte Grenze in das Nachbarland im Süden gereist. Die zwölf Eishockey-Spielerinnen überquerten am Donnerstag mit einem Trainer und zwei Betreuern auf dem Landweg die Grenze bei Kaesong, wie das Vereinigungsministerium in Seoul mitteilte.

Die Spielerinnen sollten nach der Ankunft direkt zum staatlichen Trainingszentrum in Jincheon gebracht werden, um ins Training der südkoreanischen Olympia-Mannschaft der Frauen einzusteigen.

Nordkorea hatte vor zwei Wochen seine Teilnahme an den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang verkündet. Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele wird es ein gemeinsames Eishockey-Damenteam beider koreanischer Staaten geben.

Nordkoreanische Sportler treten zudem im Eiskunst- und Eisschnelllauf sowie im Skilanglauf und im Ski alpin an. Die Athleten beider Staaten werden bei der Eröffnungszeremonie am 9. Februar gemeinsam hinter der sogenannten Fahne der Vereinigung laufen - eine hellblaue Silhouette der Halbinsel auf weißem Grund.

Bevor nun die Delegation die Grenze in den Süden überquerte, hatte das Regime in Pjöngjang zu Einheit aufgerufen. Der Appell war gerichtet an "alle Koreaner daheim und in der Ferne". Sie sollten "Kontakte, Reisen und Kooperationen" zwischen Nord- und Südkorea fördern. Alle Hindernisse einer Einigung würden von Pjöngjang "zerstört" werden.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten nordkoreanische Funktionäre Seoul besucht und Südkorea eine Delegation in den Norden geschickt. Dabei ging es um die Organisation gemeinsamer Sport- und Kulturaktivitäten.

IOC-Präsident Thomas Bach sagte am Mittwoch, der gemeinsame Auftritt der Eishockey-Frauen sowie bei der Eröffnungs- und Schlussfeier würde den Frieden symbolisieren. "Ich denke, das wird ein Moment voller großer Gefühle für die koreanischen Menschen, aber auch für Menschen anderer Länder."

Bach räumte aber auch ein, dass nicht alle Südkoreaner diese Begeisterung teilen würden, "aus welchen politischen Gründen auch immer". Auch innerhalb der südkoreanischen Eishockey-Frauenmannschaft gab es Unmut. Sie sei anfangs "geschockt" gewesen, sagte Sarah Murray, die kanadische Nationaltrainerin der südkoreanischen Auswahl. Die Idee einer gemeinsamen Mannschaft aus Nord und Süd bei Olympia im Februar an sich gefalle ihr, "aber es ist etwas anderes, jetzt so kurz vor Olympia Spielerinnen aufnehmen zu müssen als vor zwei, drei Jahren."

USA verschärfen Sanktionen

Die gemeinsame Teilnahme an den Olympischen Spielen und die Annäherung der beiden Nationen geben Hoffnung, dass sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel entspannt. Zuvor hatte sich der Atomkonflikt mit Nordkorea durch anhaltende Raketentests Pjöngjangs und den bisher größten nuklearen Test des Landes verschärft. In seiner Neujahrsansprache zeigte sich Kim erstmals wieder versöhnlich in Richtung Süden und deutete die Teilnahme Nordkoreas in Pyeongchang an.

Das Verhältnis zu den USA bleibt allerdings extrem angespannt. Am Mittwoch verschärfte die US-Regierung ihre Sanktionen gegen das Regime. Die wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängten Strafmaßnahmen richten sich gegen Firmen, Einzelpersonen und das Rohölministerium in Pjöngjang, wie das Finanzministerium mitteilte.