Winterspiele in Pyeongchang Nordkorea schickt Delegation zu Abschlussfeier

Der nordkoreanische Machthaber will die Annäherung seines Landes an Südkorea offenbar fortsetzen: Auch zur Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele wird Kim Jong Un hochrangige Vertreter ins Nachbarland schicken. Dem Vereinigungsministerium in Seoul zufolge will Nordkorea eine Delegation unter Leitung des Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Kim Yong Chol, zur Zeremonie am Sonntag anreisen lassen.

Die Wahl überrascht: Der frühere Leiter des Aufklärungsbüros gilt als Hardliner. Er wird unter anderem für den Untergang eines südkoreanischen Kriegsschiffs im Jahr 2010 verantwortlich gemacht. Das Schiff wurde damals nach Angaben Südkoreas von einem nordkoreanischen Torpedo getroffen, 46 Menschen kamen dabei ums Leben. Südkorea äußerte jetzt dennoch die Hoffnung, der Besuch könne weitere Impulse für eine friedliche Beilegung des Atomkonflikts geben.

Die nordkoreanische Delegation wird den Angaben zufolge auch den Leiter des staatlichen Komitees für innerkoreanische Angelegenheiten, Ri Son Gwon, sowie sechs Begleiter umfassen. Sie soll auf dem Landweg über die stark befestigte innerkoreanische Grenze nach Südkorea kommen und bis Dienstag bleiben.

Das Präsidialamt in Seoul deutete an, ein Treffen der Delegation mit Präsident Moon Jae In arrangieren zu wollen. Kim Jong Uns jüngere Schwester Kim Yo Jong hatte als Sondergesandte ihres Bruders nach ihrer Teilnahme an der Olympia-Eröffnung vor knapp zwei Wochen eine Einladung an Moon nach Pjöngjang übermittelt.

Nordkorea - Die Chronik des Konflikts

Die Ankündigung löste in Südkorea Spekulationen über mögliche Gespräche zwischen der nordkoreanischen Delegation und US-Präsident Donald Trumps Tochter Ivanka aus, die ebenfalls bei der Olympia-Schlussfeier dabei sein wird. Aus Regierungskreisen in Seoul hieß es jedoch, dass so ein Treffen derzeit als unwahrscheinlich angesehen werde.

Das US-Außenministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Nordkorea ein geplantes Geheimtreffen zwischen Kim Jong Uns Schwester und US-Vizepräsident Mike Pence am Rande der Winterspiele abgesagt habe. In der Region wird befürchtet, dass sich die Spannungen im Atomstreit nach dem Ende der Olympischen Winterspiele und den Paralympics im März wieder verschärfen.