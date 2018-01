US-Präsidentschaftswahl Oprah Winfrey will 2020 nicht antreten

Bei der Suche nach einem Kandidaten der US-Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020 fiel immer wieder ihr Name: Oprah Winfrey - erst recht nach dem eindrucksvollen Auftritt der TV-Moderatorin bei der Verleihung der Golden Globes. Doch die Showgröße will nicht in die Politik einsteigen.

Die 63-Jährige erteilte einer möglichen Kandidatur eine Absage. "Ich war mir immer ganz klar bewusst, was ich kann und was ich nicht kann, darum interessiert mich das nicht", sagte Winfrey dem Magazin "InStyle". "Ich habe dafür nicht die DNA."

Die Spekulationen über eine Präsidentschaftskandidatur der Moderatorin und Schauspielerin waren Anfang des Jahres aufgekommen, nachdem Winfrey bei den Golden Globes eine mitreißende Rede gehalten hatte. (Hier können Sie die Rede im Original nachlesen.)