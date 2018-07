Abgeschobener Ex-Leibwächter Bin Ladens Tunesiens Justiz beharrt auf Zuständigkeit für Sami A.

Ermittler in Tunesien haben sich zum Fall des von Deutschland in das Land ausgeflogenen Ex-Leibwächters des getöteten Qaida-Anführers Osama Bin Laden geäußert. Die Justiz in dem nordafrikanischen Land sieht die Zuständigkeit für Sami A. bei sich.

A. sei tunesischer Staatsbürger und seit Januar 2018 wegen Terrorverdachts in Tunesien zur Fahndung ausgeschrieben, sagte der Sprecher der Antiterrorstaatsanwaltschaft, Sofiène Sliti, der Nachrichtenagentur AFP in Tunis. "Dieser Fall betrifft die Justiz Tunesiens, das ein souveräner Staat ist", betonte er.

Nach seiner Abschiebung aus Deutschland sei A. am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden und werde von Antiterror-Richtern vernommen, erklärte der Sprecher weiter. Er sei in Tunesien bereits aktenkundig. Die tunesischen Behörden ermitteln nach eigenen Angaben, ob A. an extremistischen Aktivitäten in Deutschland beteiligt gewesen ist. Der Sprecher sagte, er äußere sich allein über die juristische Seite des Falls. Die politische Frage einer möglichen Rückholung A.s nach Deutschland wollte er nicht kommentieren.

Gericht sieht "grob rechtswidrige" Abschiebung

Diese Frage ist in der Tat heikel: A. war am Freitagmorgen von Düsseldorf aus in Begleitung von Bundespolizisten nach Tunesien geflogen worden - obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Donnerstag entschieden hatte, dass er vorerst nicht abgeschoben werden dürfe. Das Gericht begründete dies damit, dass es keine Sicherheit gebe, dass Sami A. in Tunesien nicht gefoltert werde.

Das Gericht informierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erst über seine Entscheidung, als Sami A. bereits im Flugzeug saß. Dass diese Entscheidung erst so spät an das Bamf ging, sei darauf zurückzuführen, dass alle beteiligten Behörden trotz mehrfacher Anfragen den Zeitpunkt der geplanten Abschiebung nicht bekannt gegeben hätten, teilte das Verwaltungsgericht mit. Das Flugzeug landete am Freitagmorgen 8.11 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Enfidha bei Hammamet.

Als Reaktion auf die Abschiebung stellte A. einen Eilantrag - und hatte Erfolg: Das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht befand am Freitagabend, A. müsse zurückgeholt werden, weil die Abschiebung "grob rechtswidrig" verlaufen sei und grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien verletze. Sami A. sei "unverzüglich auf Kosten der Ausländerbehörde in die Bundesrepublik Deutschland zurückzuholen".

Sami A.s Anwältin sieht keine Gründe, die gegen eine Rückkehr nach Deutschland sprechen. Sobald ihr Mandant in Tunesien freigelassen werde, müsse die Deutsche Botschaft ihm ein Visum zur Rückkehr nach Deutschland ausstellen, sagte Anwältin Seda Basay-Yildiz. Das Gericht habe in seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass die Erteilung eines Visums zur Rückkehr nach Deutschland ein praktikabler Weg sei, sagte die Anwältin. Sami A. könne dann bei der Ausländerbehörde vorstellig werden.

(Mehr zur Aktion "Deutschland spricht" finden Sie hier .)

Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsministerium will gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Beschwerde einlegen. Dies werde zusammen mit der Ausländerbehörde der Stadt Bochum geschehen, teilte das Landesministerium am Freitagabend in Düsseldorf mit.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, lobte indes die Entscheidung des Gerichts als angemessen. Das Urteil zeuge von der Qualität des Rechtsstaats, fügte UNHCR-Sprecher Chris Melzer hinzu. Jeder Asylsuchende habe ein Anrecht auf ein korrektes Verfahren.

Die Sicherheitsbehörden stufen den Mann als islamistischen Gefährder ein. Sami A. lebte seit Jahren mit Frau und Kindern in Bochum. Er war 1997 zum Studium nach Deutschland gekommen. Im Jahr 2000 soll er eine militärische Ausbildung in einem Lager von al-Qaida in Afghanistan erhalten haben. Er war zeitweise Teil der Leibgarde Osama Bin Ladens. Bin Laden war der Gründer des Terrornetzwerks al-Qaida. Er wurde 2011 in Pakistan von einem US-Kommando getötet.

Anschließend soll sich Sami A. in Deutschland als salafistischer Prediger betätigt haben. Der Tunesier hat diese Vorwürfe stets bestritten. Die Bundesanwaltschaft hatte laut Gericht gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber mangels hinreichenden Tatverdachts wieder eingestellt.

Entscheidung Abschiebeverbot: 7a L 1200/18.A

Entscheidung Abschiebungsandrohung: 8 L 1240/18