Ost-Ghuta in Syrien 48 Stunden, 250 Tote, 1200 Verletzte

Die knapp 400.000 Menschen im syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta erleben eine der blutigsten Angriffswellen seit Beginn des Konflikts in dem Land. Innerhalb von 48 Stunden sind mindestens 250 Menschen gestorben, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete. Seit dem Jahr 2013 seien dort nicht mehr so viele Menschen binnen zwei Tagen getötet worden. Allein am Dienstag starben den Angaben zufolge 106 Zivilisten, darunter zahlreiche Kinder. Zudem seien seit Montag mehr als 1200 Menschen verletzt worden, viele davon schwer.

Die Angaben der Beobachtungsstelle können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden, haben sich in der Vergangenheit aber oft als zuverlässig erwiesen.

Ost-Ghuta am Stadtrand von Damaskus ist eine der letzten von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien und seit Monaten von Regierungstruppen eingeschlossen. Über Wochen durften keine Hilfslieferungen in das Gebiet. Es mangelt an Essen, Arzneien und Benzin (mehr zur Lage in Ost-Ghuta, der "Hölle am Rand von Damaskus", lesen Sie hier).

In den vergangenen Tagen wurden auch mehrere Krankenhäuser bombardiert. Die britische Zeitung "Guardian" zitiert einen Arzt in Ost-Ghuta, der vom "Massaker des 21. Jahrhunderts" spricht: "Ist das ein Krieg? Es ist kein Krieg. Es ist ein Massaker."

Internationale Kritik wächst

Uno-Generalsekretär António Guterres zeigte sich angesichts der eskalierenden Gewalt "zutiefst beunruhigt". Besonders die Folgen für die Zivilbevölkerung machten ihm Sorgen, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric. Die Vereinten Nationen hätten wiederholt ein Ende der Kämpfe gefordert, um die Lieferung humanitärer Hilfsgüter zu ermöglichen sowie Kranke und Verwundete aus der Region schaffen zu können, sagte Dujarric. Der Generalsekretär dringe darauf, die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur zu schützen.

Auch das US-Verteidigungsministerium zeigte sich "tief besorgt" und forderte ein sofortiges Ende der Gewalt. Frankreich warnte vor einer humanitären Katastrophe. Und die Bundesregierung forderte ein Ende der Kämpfe in Ost-Ghuta und im Norden Syriens.

Die Reaktion aus Deutschland

"Die Gefahr einer weiteren Eskalation scheint nun akut. Deshalb appellieren wir an alle Beteiligten, die Kampfhandlungen zu beenden", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts mit. "Wieder werden vor allem unschuldige Zivilisten, darunter viele Kinder, Opfer der zerstörerischen Gewalt des syrischen Regimes und seiner Unterstützer."

Auch die Meldungen aus der Region Afrin im Norden Syriens seien "Anlass zu großer Besorgnis", hieß es vom Auswärtigen Amt. Die syrische Regierung war im Verlauf des Dienstags den bedrängten Kurden in Afrin mit Truppen zu Hilfe gekommen und unter Beschuss der türkischen Armee geraten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte zudem, "in den kommenden Tagen" die gleichnamige Stadt Afrin unter Belagerung zu nehmen. Der Sprecher des Auswärtigen Amts sagte dazu, die Türkei habe zwar "berechtigte Sicherheitsinteressen". Aber: "Wir glauben, dass die angedrohte Blockade zu weiterem Leid unter der Zivilbevölkerung führen wird."

Der Bürgerkrieg in Syrien hatte im März 2011 mit Protesten gegen die autoritäre Regierung von Machthaber Baschar al-Assad begonnen. Die Region Ost-Ghuta gehört zu den letzten Gebieten, die noch unter Kontrolle von Rebellen stehen. Assad ist entschlossen, das ganze Staatsgebiet wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Seine Truppen gehen daher seit Ende Dezember auch gegen die beiden Rebellenhochburgen Idlib und Ost-Ghuta vor. Offenbar steht die Armee kurz vor einer Bodenoffensive gegen die Enklave Ost-Ghuta nahe der Hauptstadt Damaskus.