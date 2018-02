Attacken im syrischen Ost-Ghuta Russland lehnt Waffenruhe als "populistisch" ab

Russland hat erneut eine Einigung auf eine Waffenruhe für Syrien verhindert, und den Entwurf einer Uno-Resolution dafür als "populistisch" zurückgewiesen.

Russlands Uno-Botschafter erklärte laut BBC, es brauche stattdessen "praktikable" Vorschläge anstelle des von mehreren der 15 Sicherheitsrats-Nationen begrüßten Entwurfs. Russland kann als eines von fünf ständigen Mitgliedern des Rates jede Entscheidung des Gremiums verhindern.

Der Entwurf Schwedens und Kuwaits, über den am Donnerstagabend wegen der russischen Einwände nicht abgestimmt wurde, beinhaltet eine 30-tägige Waffenruhe für das Bürgerkriegsland. 48 Stunden nach Inkrafttreten sollten dann Hilfslieferungen in eingeschlossene Gebiete wie die heftig umkämpfte Region Ost-Ghuta beginnen können.

REUTERS Wassili Nebenzja, Uno-Botschafter Russlands

Wie bei früheren Vereinbarungen für Waffenruhen in Syrien sollten auch diesmal die islamistischen Gruppen "Islamischer Staat", Al-Qaida und die Nusra-Front von der Waffenruhe ausgenommen bleiben. Russland ist das offenbar nicht genug.

Außenminister Sergej Lawrow sagte am Donnerstagabend, es müsse eine weitere Gruppe, die Hayat Tahrir al-Sham, von der Feuerpause ausgenommen werden. Diese Miliz, die Verbindungen zu Al-Qaida haben soll, ist in der Rebellenenklave Ost-Ghuta vor den Toren von Damaskus aktiv.

Neue Gespräche am Freitagnachmittag

Für eine erneute Verhandlung über eine Waffenruhe am Freitag (11 Uhr Ortszeit in New York) hat Russland Änderungen an der vorliegenden Resolution eingebracht. Ob es zu einer Abstimmung kommt, ist aber unklar.

Die Enklave Ost-Ghuta, welche mehrere Vororte der syrischen Hauptstadt Damaskus umfasst, halten oppositionelle islamistische Gruppen trotz seit Wochen andauernder Luftangriffe nach wie vor besetzt.

Westliche Diplomaten kritisierten, es gehe Russland eher darum, dem syrischen Regime mehr Zeit für seine Angriffe auf das Rebellengebiet zu verschaffen. Russland ist der wichtigste Verbündete der Assad-Regierung, die in einem mehr als fünf Jahre dauernden Bürgerkrieg gegen Dutzende Rebellengruppen um ihr Überleben kämpft.

Durch immer intensivere Bombardements aus Hubschraubern und mit Kampfjets sowie durch Artilleriebeschuss sind in Ost-Ghuta seit Sonntag laut Uno mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen. Aufnahme der syrischen zivilen Hilfskräfte der Weißhelme zeigten Dutzende zerstörte Gebäude mit darunter begrabenen Verletzten oder Toten. Unter anderem die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kritisiert, das Regime bombardiere auch gezielt unterirdische Krankenstationen und Lager für Arzneimittel in Ost-Ghuta.

Elend und Alltag Alltag in Damaskus: In einem Park in der syrischen Hauptstadt genießen die Menschen die Sonne. Doch nur zehn Kilometer weiter ist alles anders: In Ost-Ghuta fliehen die Einwohner vor den Bomben der Armee von Diktator Assad. Einkauf auf einem Markt in Damaskus. Schuhe sind hier natürlich zu bekommen, Lebensmittel auch. Aber im umkämpften Rebellenort Ost-Ghuta ist die Versorgungslage katastrophal. Assad-Banner über einem Markt in Damaskus: Die Regierung kontrolliert das Leben in der Hauptstadt. Nur wenige Kilometer weiter wird in einer Klinik ein Opfer der Angriffe der Regierungsarmee auf Ost-Ghuta versorgt. Unversehrt schlendern die Einwohner von Damaskus an den Ständen des Marktes vorbei. In Ost-Ghuta dagegen wurden binnen 48 Stunden mehr als 250 Menschen getötet und mehr als 1000 verletzt. Auch Kinder sind unter den Opfern. Auf einem Markt in Damaskus wird auch durch Luftballons eine heile Welt vorgegaukelt. Aber nebenan in Ost-Ghuta leiden Anwohner wie dieses Kind unter den Angriffen der Regierungsarmee. Kinder in einem Leichenschauhaus in Ost-Ghuta.

In einem drastischen Appell hatte Uno-Generalsekretär António Guterres die Vororte zuletzt als "Hölle auf Erden" bezeichnet und ein Handeln des Sicherheitsrats gefordert. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Regierung Syriens für den "Krieg gegen die eigene Bevölkerung" am Donnerstag scharf angegriffen und die "Massaker" in Ost-Ghuta verurteilt.