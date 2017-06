Nach Telefondrohung Deutsch-dänischer Fährverkehr kurzzeitig gestoppt

Die Polizei in Dänemark hat am Mittwochmittag mehrere Fähren an den Häfen in Rødby und Gedser aus Sicherheitsgründen geräumt. "Wir haben einen Hinweis bekommen, der es nötig macht, dass wir die Fähren an den beiden Orten untersuchen", sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa.

Die Passagiere hätten die Fähren verlassen, die zwischen Rødby und Puttgarden auf Fehmarn sowie Gedser und Rostock verkehren. Auch die Reederei Scandlines teilte die Evakuierung mit. Hintergrund sei eine Telefondrohung.

Kurze Zeit später erklärte die Polizei, dass die Fähren nach Durchsuchungen wieder freigegeben wurden. Die Schiffe könnten nun ablegen.

Færger ved Rødby og Gedser frigivet til sejlads igen #politidk https://t.co/RxKmNtOjpp — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 7. Juni 2017

Man bleibe aber vor Ort und untersuche die Gegend weiter. Der bisherige Einsatz sei ruhig verlaufen, sagte ein Sprecher.