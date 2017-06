Schlechter Gesundheitszustand Nordkorea lässt US-Bürger frei

Nach 17 Monaten in einem nordkoreanischen Straflager ist der US-Bürger Otto Warmbier wieder freigelassen worden. Das gab US-Außenminister Rex Tillerson bekannt. Warmbier sei bereits auf dem Weg in die Vereinigten Staaten, heißt es in der Erklärung.

Nach Informationen der "Washington Post" soll sich der Student im Koma befinden. Er sei aus medizinischen Gründen aus dem kommunistischen Land zunächst auf eine US-Militärbasis in Sapporo (Japan) geflogen worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Aussagen der Eltern des Mannes. Nordkorea habe die US-Behörden am 5. Juni über den schlechten Zustand informiert.

Der heute 22-Jährige war am 2. Januar 2016 festgenommen worden, weil er angeblich ein Propaganda-Schild gestohlen haben soll. Die Führung in Nordkorea warf ihm Straftaten gegen den Staat vor. Warmbier wurde zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt, 17 Monate davon verbüßte er.

Die Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang sind derzeit wegen des Streits um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm angespannt. Derzeit sind drei weitere US-Bürger in nordkoreanischer Gefangenschaft.

Im April etwa wurde Kim Sang Duk, auch Tony Kim genannt, vor seiner Ausreise am Flughafen von Pjöngjang verhaftet. Der Dozent hatte mehrere Wochen lang an einer Eliteuniversität der nordkoreanischen Hauptstadt gelehrt. Ihm werden "kriminelle feindselige Handlungen zum Umsturz" zur Last gelegt.

Laut Tillerson bemüht sich das US-Außenministerium um seine Freilassung und ist in Gesprächen mit der Regierung von Diktator Kim Jong Un.