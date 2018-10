Mit dem parallelen Versand mehrerer mutmaßlicher Rohrbomben wurden mindestens sechs prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump ins Visier genommen. Neben Ex-Präsident Barack Obama, dessen früherer Außenministerin Hillary Clinton und dem ehemaligen CIA-Direktor John Brennan sollten auch Ex-Justizminister Eric Holder und die demokratische Abgeordnete Maxine Waters Sprengsätze erhalten. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf Strafverfolger.

Die Pakete ähnelten der Briefbombe, die am Montag im Zuhause des Milliardärs und Philanthropen George Soros gefunden wurde, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf die Polizei. Soros und die fünf Politiker haben Trump für dessen Politik offen und teilweise heftig angegriffen.

Video: Secret Service fängt "verdächtige Pakete" an Obama und Clinton ab

Video AP

Bei den Sprengsätzen handle es sich offensichtlich um einfache Rohrbomben, sagten FBI-Ermittler Bryan Paarmann und John Miller, Leiter der New Yorker Anti-Terror-Einheit. Es wurde niemand verletzt.

Das Päckchen an Ex-Justizminister Holder war einem NBC-Bericht zufolge falsch adressiert und landete stattdessen im Büro der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz, deren Adresse als Absender angegeben war. Das Päckchen an die Abgeordnete Waters wurde in einer Poststelle in Maryland abgefangen.

Das bei CNN entdeckte Paket war an Brennan adressiert. Er arbeitet als TV-Kommentator - allerdings mittlerweile für den Sender MSNBC, dessen Studios ein paar Straßen von der New Yorker CNN-Filiale entfernt sind. Nach Angaben der Polizei enthielt die Sendung an CNN eine Metallröhre mit Drähten und einen Briefumschlag mit weißem Pulver. Der New Yorker Sitz des Fernsehsenders, der überwiegend kritisch über Trump berichtet, wurde evakuiert.

Video: CNN-Büros in New York evakuiert

Video JUSTIN LANE/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Kritik am Weißen Haus

Während die Ermittlungen zu den Hintergründen andauern, wirft der Präsident von CNN Worldwide, Jeff Zucker, dem Weißen Haus "völliges Unverständnis" über die Ernsthaftigkeit der Angriffe auf Medien vor. "Der Präsident und besonders die Pressesprecherin des Weißen Hauses sollten verstehen, dass ihre Worte von Bedeutung sind. Bisher haben sie kein Verständnis davon gezeigt", sagte er.

Statement from CNN Worldwide President Jeff Zucker: pic.twitter.com/OXyIT6oSLT — CNN Communications (@CNNPR) 24. Oktober 2018

Trump verurteilte die mutmaßlichen Anschlagsversuche: "Jegliche Akte der politischen Gewalt gehören nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika." Er sprach von "abscheulichen Taten" und rief das Land zur Geschlossenheit auf: "In diesen Zeiten müssen wir uns vereinen."

Demokraten aus dem Kongress bezeichneten Trumps Aufforderung zur Einigkeit als unglaubwürdig: "Der Präsident hat immer wieder physische Gewalt geduldet und die Amerikaner mit seinen Worten und seinen Taten gespalten", teilten der demokratische Vorsitzende des Senats, Chuck Schumer, und die Repräsentantin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, mit.

Sie nannten in diesem Zusammenhang mehrere Beispiele, darunter Trumps Unterstützung "für den Kongressabgeordneten, der einen Reporter niederschlug, für die Neonazis, die eine junge Frau in Charlottesville töteten, für seine Anhänger bei Kundgebungen, die gewalttätig gegenüber Demonstranten werden, für Diktatoren auf der ganzen Welt, die ihre eigenen Bürger ermorden und die Behauptung, die freie Presse sei der Feind des Volkes".

"Dies ist die Welt, in der wir leben"

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte, es handle sich um einen Terrorakt, "der unsere freie Presse und die Anführer dieses Landes durch Gewaltakte untergraben soll". Der Gouverneur des Bundesstaates New York erklärte zum Fund der Pakete: "Dies ist die Welt, in der wir leben."

Die mutmaßliche Paketbombe an Hillary Clinton wurde nach Angaben der Behörde am Dienstagabend (Ortszeit) im Landkreis Westchester bei New York entdeckt. Die einstige Präsidentschaftskandidatin und Ex-Präsident Bill Clinton haben dort ihr Haus. Hillary Clinton bezeichnete die mutmaßlichen Sprengsätze als Ausdruck der "beunruhigenden Zeiten", welche die USA durchmachten. Das Land sei durch "tiefe Spaltungen" geprägt.