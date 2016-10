Pakistan Opposition beklagt Tote durch Tränengaseinsatz der Sicherheitskräfte

Pakistans zweitgrößte Oppositionspartei "Tehreek-e-Insaf" PTI beklagt, dass durch das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte zwei ihrer Anhänger gestorben seien. Die Polizei habe exzessiv Tränengas eingesetzt, sagte ein Parteisprecher. Dadurch seien die beiden Demonstranten ums Leben gekommen. Eine Bestätigung für den Tod durch die pakistanischen Behörden gibt es derzeit nicht.

In der Nacht war es auf einer Autobahn zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Pakistanische Sicherheitskräfte lieferten sich in dem Bemühen, eine massive Demonstration der Opposition in der Hauptstadt Islamabad zu verhindern, eine regelrechte Schlacht mit rund 4000 Oppositionsanhängern. Dabei wurden nach Angaben eines Krankenhauses mehr als zwei Dutzend Menschen verletzt. Sicherheitskräfte beschossen Demonstranten von Autobahnbrücken aus mit Tränengas und Gummikugeln.

Der Oppositionspolitiker und ehemalige Cricket-Star Imran Khan will am Mittwoch Hunderttausende Anhänger in die Hauptstadt bringen, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Nawaz Sharif zu protestieren. Khan wirft Sharif Korruption und Amtsmissbrauch vor.

Seit zwei Tagen versuchen Sicherheitskräfte, die Demonstranten auf ihrem Weg nach Islamabad mit aufgestapelten Containern, Zementbarrieren und Erdhaufen aufzuhalten. Hunderte Menschen wurden festgenommen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International protestierte in der Nacht auf Dienstag gegen "die brutalen Maßregelungen" und verlangte die Freilassung der Demonstranten in Haft. Pakistans Verfassung garantiere die Rede- und Demonstrationsfreiheit.