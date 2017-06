Pakistan Mehr als 120 Tote nach Brand eines Tankwagens

Der schwere Unfall eines Öl-Transporters im Osten Pakistans hat zu einer Brand-Katastrophe mit vielen Toten geführt. Laut einem Bericht der BBC geschah das Unglück auf einer Schnellstraße in der Stadt Bahawalpur. Mehr als 120 Menschen sollen getötet worden sein, nachdem der verunglückte Öl-Laster in Brand geraten war und explodierte.

Der Lastwagen soll demnach wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und umgestürzt sein, dafür gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung. Laut Einsatzkräften wurden zudem Dutzende Menschen verletzt, als sie versuchten, den Brennstoff aufzufangen, der an dem verunglückten Fahrzeug austrat.

Das Feuer soll ausgelöst worden sein, weil am Unfallort geraucht wurde, so der pakistanische TV-Sender Geo TV. Bei dem Inferno seien mehrere Fahrzeuge, darunter 75 Motorräder und vier Autos, in Brand geraten.

Viele Verletzte kamen in Krankenhäuser. Mehrere von ihnen sollen so schwere Verbrennungen erlitten haben, dass noch mehr Todesopfer befürchtet werden.