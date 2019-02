Staatsbesuch in Pakistan Saudischer Kronprinz bekommt vergoldetes Maschinengewehr geschenkt

Üppige Geschenke sind bei einem Staatsbesuch eine übliche Gepflogenheiten - oft sind es teure Zigarren oder Ähnliches. Wie CNN berichtet, hat Mohammed bin Salman bei seinem Besuch in Pakistan nun eine vergoldete Waffe bekommen.

Eine Delegation pakistanischer Senatoren überreichte dem saudischen Kronprinzen, auch genannt MbS, die Gold plattierte Waffe. Die Maschinenpistole vom Typ MP 5 wird in Deutschland von Heckler & Koch produziert, sie kostet im Normalfall je nach Ausstattung um die 2000 Euro.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman was gifted a golden submachine gun in Pakistan https://t.co/Y4aVshVLC3 pic.twitter.com/lhpZNeAQgZ — CNN International (@cnni) 20. Februar 2019

Auch ein Portrait von ihm selbst soll MbS von den pakistanischen Politikern bekommen haben.

Der Kronprinz befindet sich derzeit auf einer Tour durch Asien. In Pakistan unterzeichnete er Verträge über Investitionsvorhaben im Volumen von 20 Milliarden Dollar. Momentan weilt er in Indien, auch China will er besuchen.

Bin Salman bereist die südasiatische Region erstmals seit der Affäre um die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi. Laut US-Geheimdienst ist der Kronprinz in den Mord verwickelt und hat die Tat angeordnet. Khashoggi war ein Kritiker Salmans. Der Kronprinz selbst weist jedwede Verstrickung in die Tat zurück.